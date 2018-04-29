Koalisyon uçakları Lübnan'dan tahliye edilen IŞİD konvoyunu engelledi

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüyle mücadele eden ABD liderliğindeki koalisyon güçleri, Suriye ve Lübnan hükümetlerinin örgüt ile yaptığı ateşkes sonrası Lübnan'dan tahliye edilen IŞİD'lilerin konvoyunu, Suriye-Irak güzergahına düzenlediği hava saldırısıyla durdurdu.

Lübnan, Suriye'deki çatışmalarda esir düşerek ölen sekiz askerin cenazelerine karşılık, yüzlerce cihatçıyı serbest bırakmayı kabul etmişti.

New York Times gazetesinin haberine göre, bu anlaşma kapsamında yüzlerce IŞİD militanı ve aileleri, 17 otobüs ve 11 ambulansla Lübnan'ın kuzeyinden, Suriye'nin doğusuna doğru yola çıktı.

Lübnan'ın bu hamlesine tepki gösteren ABD liderliğindeki koalisyon ise, örgütün doğu bölgelere geçişini engellemek amacıyla konvoyun önünün kesildiğini açıkladı.

IŞİD'lilerin Irak'a girmesine asla izin vermeyeceklerini söyleyen ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"IŞİD'li savaşçıların, savaş alanında öldürülmeleri gerekir. Irak hükümetinin izni olmadan Suriye üzerinden Irak'a doğru otobüslerle götürülmeleri yanlış"

ABD'nin hava saldırılarıyla destek verdiği Irak güçlerinin dokuz aylık mücadelesi sonucunda Irak'ın kuzeyindeki Musul kenti IŞİD'den geri alınmıştı.

IŞİD'in 'hilafet' ilan ettiği kenti kaybetmesi, örgütün bölgede zayıflamasına yol açtı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan koalisyon sözcüsü Ryan Dillon, konvoyun güzergahı üzerindeki bir yolun çukur oluşturulduğunu, bir başka küçük köprünün de yıkıldığını söyledi.

Hava saldırısının tam olarak nereyi hedef aldığı bilinmiyor.

Lübnan, 2014'ten bu yana ülkenin kuzeydoğusundaki Arsal bölgesinde IŞİD'in esir aldığı ve akibeti yıllardır bilinmeyen dokuz askerini arıyordu.

Lübnan Ordusu geçen hafta IŞİD'i müzakereye zorlamak için sınır bölgesinde büyük bir operasyon başlatırken, Hizbullah ve müttefikleri de, sınırın Suriye tarafından IŞİD'e karşı eş zamanlı operasyonlara girişti.

Pazar günü ise, Lübnan'daki Şii Hizbullah hareketi ile IŞİD arasında bir anlaşma sağlanarak, ateşkes ilan edildi.

New York Times gazetesinin haberine göre, anlaşma uyarınca tahliye edilen IŞİD militanları ve aileleri, 17 otobüs ve 11 ambulansla Lübnan'ın kuzeyinden Suriye'nin doğusuna nakledildi.

Irak Başbakanı Haydar İbadi ise, "kabul edilemez" olduğunu söylediği bu anlaşmanın, Irak halkına karşı bir hakaret olduğunu söyledi.

"Biz Irak'ta teröristlerle mücadele ediyoruz. Suriye'ye yollamıyoruz" diye konuştu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ise, ordusunun başlattığı operasyon sonucunda IŞİD'in bölgede mağlup edilerek Suriye-Lübnan sınırından uzaklaştırıldığını açıkladı.