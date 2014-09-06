Koalisyon planı Irak’ı sevindirdi



Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari cumartesi günü Afp haber ajasına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Barack Obama'nın İslam Devleti terörüyle, kurulacak uluslararası bir koalisyon çerçevesinde mücadele etme önerisine ilişkin olarak, “Bu güçlü bir destek mesajı” dedi. Bakan, temelde bunun Irak'ın savaşı olduğunu ancak kendi kapasiteleri sınırlı olduğu için desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Obama'nın planı, dokuz ülke ile birlikte Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de belli bölgeleri kontrolünde bulunduran ve kanlı eylemlerden çekinmeyen İslam Devleti örgütüne karşı birlik oluşturulmasını öngörüyor. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, bu şekilde örgütün karadan bir askeri harekat düzenlemeksizin zayıflatılması ve sonuçta da yok edilmesinin amaçlandığını söyledi. Koalisyona, ABD ve Almanya'nın yanı sıra İngiltere, Fransa, Kanada, Avustralya, Danimarka, Polonya, İtalya ve Türkiye'nin katılması öngörülüyor. Somut hareket planının eylül ayının ortasında yapılacak BM Genel Kurulu'na kadar hazırlanması bekleniyor.

Katar iddiaları geri çevirdi

Öte yandan İD örgtünü mali olarak desteklediği iddiaları gündeme gelen Katar'ın Dışişleri Bakanı Halid Bin Muhammed El Attiyah, Katar'ın ‘radikal grupları hiçbir şekilde' desteklemediğini söyledi. Bakan, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, iddialara ilişkin olarak elde hiçbir kanıt bulunmadığını öne sürdü.