Koalisyon partileri CDU ve SPD Hessen'de oy kaybetti

Hessen eyaletinde yapılan seçimlerde koalisyon partileri CDU ve SPD büyük oy kaybına uğradı. Seçimlerin kazananı ise oylarını artıran Yeşiller ve ilk kez eyalet parlamentosuna giren sağ popülist AfD oldu.Almanya'da Pazar günü Hessen eyaletinde yapılan seçimlerde Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ağır yenilgiye uğradı.

Hessen eyaletindeki seçimlerde CDU sandıktan birinci parti olarak çıkmasına rağmen, 2013'e kıyasla 11,3 puan kaybederek oyların yüzde 27'sini aldı. 10,9 puan oy kaybeden SPD’nin oy oranı yüzde 19,8 oldu.

Hessen'daki seçimlerin kazanını ise Yeşiller ile sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) oldu. Oy oranını 8,7 puan artıran Yeşiller oyların yüzde 19,8'ini aldı. Eyaletlerde seçmenlerin yüzde 13,1'i AfD'ye oy verdi. Oylarını 9 puan artıran AfD, bu sonuçla Almanya'nın 16 eyaletinde de parlamentoya girmeyi başarmış oldu.

Liberal kanattaki Liberal Demokrat Parti (FDP) de 2,5 puan artış ile seçimleri yüzde 7,5 oy oranı ile tamamladı. Sol Parti de 1,1 puan artış ile oyların yüzde 6,3'ünü alarak parlamentoya girmeyi başardı.

Bu sonuçlara göre, eyaletteki CDU-Yeşiller koalisyonu toplam 69 sandalye ile kıl payı çoğunluğu sağlıyor. CDU-SPD veya SPD, Yeşiller ve FPD koalisyonları da aynı sandalye sayısına sahip bulunuyor. Seçenekler arasında CDU, Yeşiller ve FDP koalisyonu da yer alıyor.

Sonuçların Merkel'e etkisi

İki hafta önce Bavyera eyaletinde yapılan seçimlerin ardından Hessen eyaletinde yapılan seçimlerde de koalisyon partileri Hristiyan Demokrat Birlik, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin oy kaybetmesi, federal hükümetin de sorgulanmasına yol açıyor.

CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, bu iki eyalet seçimlerinde de koalisyon partilerinin oy kaybetmesini "seçmenlerin hoşnutsuzluğunun açık bir sonucu" olarak değerlendirdi.

Muhalefetteki FPD'nin lideri Christian Lindner ise sonuçları "Merkel hükümeti açısından güvensizlik oyu" olarak nitelendirdi.

Hessen eyaletinde CDU'nun Başbakan adayı Volker Bouffier liderliğinde bir koalisyon hükümeti kurulmasının Merkel'e zaman kazandırabileceği yorumları yapılıyor. Ancak bu yine de partisi CDU içinde Merkel'e karşı olanların susacağı anlamına gelmiyor.

Merkel'in CDU'nun Aralık ayı başında yapılacak kongresinde genel başkanlığa aday olmaktan vazgeçebileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Ancak CDU Genel Sekreteri Kramp-Karrenbauer, Pazar akşamı bu yöndeki bir soruyu "Genel başkan parti kongresinde yeniden aday olacağını açık bir şekilde söyledi. Şu ana kadar farklı bir mesaj almadım" sözleriyle yanıtladı.

Sosyal Demokratların durumu

Sosyal Demokratların oy kaybı, Genel Başkan Andrea Nahles üzerindeki parti içinden baskıyı artırıyor. Nahles, federal hükümetin çalışmalarının eyalet seçimlerindeki sonuçları etkilediğine işaret etti.

"SPD'de bazı şeylerin değişmesi gerekiyor" diyen Nahles, SPD'nin hükümet politikası dışında hangi değerleri savunduğunu ortaya koyması gerektiğini vurguladı. "Hükümetin durumunun kabul edilebilir” olmadığını ifade eden Nahles, "Bu nedenle Birlik partilerinden (CDU/CSU) sonuç çıkarmasını ve partideki iç çatışmaların ve personel sorunlarının hızla çözülmesini" istedi.

Nahles, Pazartesi günü parti yönetiminin yapacağı toplantıda koalisyonun yarı dönemini tamamlayacağı 2019 sonbaharında bir bilanço çıkartarak, koalisyona devam edilip edilmeyeceğine karar verilmesi önerisinde bulunacak. SPD içinde koalisyondan ayrılmayı talep eden sesler yükseliyor.

CDU ve SPD'nin önde gelen isimlerinin gelecek hafta sonu bir araya gelerek, Bavyera ve Hessen eyaletlerindeki seçimlerin sonuçlarını değerlendirmesi planlanıyor.

dpa/JD,GA

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