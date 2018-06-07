Koalisyon heyeti Menbiç'i ziyaret etti

DİYARBAKIR, (DHA)- TÜRKİYE ve ABD Dışişleri bakanlarının Washington\'daki görüşmesinde YPG\'li teröristlerin boşaltması konusunda uzlaştıkları Suriye\'nin Menbiç kentini bugün DEAŞ ile mücadele koalisyonundan bir heyet ziyaret etti. ABD\'li General James Gerard\'ın da bulunduğu heyet, ilçe merkezinde halk ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Suriye\'deki Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre, Koalisyon yetkilileri General James Gerard, Captain Will, ABD\'nin eski Suudi Arabistan büyükelçisi William Roubak\'ın yer aldığı Uluslararası Koalisyon heyeti, Menbiç İçişleri Komitesi Başkanı Ebd Mustefa ve Halkla İlişkiler Komitesi Başkanı Adil Ebdulselam ile birlikte Menbiç sokaklarında dolaştı. Menbiç sokaklarında ilçe sakinleri ile görüşen Koalisyon heyetinin daha sonra sivil yönetim binasını ziyaret ederek, kent yöneticileri ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi. Kaynaklar, toplantıda ABD\'li yetkililerin, ABD ve Türkiye arasında Menbiç\'e ilişkin yapılan anlaşmanın içeriğini anlattıkları ve anlaşmanın sivil halkı etkilemeyeceğini belirtiklerini kaydetti.



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