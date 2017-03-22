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BBC Türkçe

Koalisyon güçleri Rakka yakınlarına asker indirdi

ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyon, Rakka yakınlarındaki Tabka bölgesine havadan ABD askerleri ve Suriye Demokratik Güçleri militanları indirdi.

22 Mart 2017 21:06

ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyon, Rakka yakınlarındaki Tabka bölgesine havadan asker indirdi.

İndirilen askerler arasında ABD askerleri ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) militanları bulunuyor.

Rakka'nın batısında yer alan ve IŞİD'in kontrolünde bulunan Tabka, hem Esad Baraj Gölü'nü kontrol eden Tabka Barajı'nın burada olması hem de rejimden alınan bir askeri üsse ev sahipliği yapması nedeniyle stratejik öneme sahip.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, bölgeye indirilen SDG militanlarının Suriye Arap Koalisyonu'ndan olduklarını ve hedeflerinin Fırat Nehri üzerinde bulunan Tabka Barajı'nın kontrolünü ele geçirmek olduğunu söyledi.

Bölgenin kontrolünün ele geçirilmesiyle birlikte Rakka ile Suriye'nin orta kesimlerinde yer alan IŞİD kontrolündeki bölgelerin bağlantısı kesilmiş olacak.

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