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BBC Türkçe

Koalisyon güçleri Menbiç'te Türkiye'nin desteklediği muhaliflerin 'ateşine karşılık verdi'

Suriye'de ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, ülkenin kuzeyindeki Menbiç bölgesinde Türkiye'nin desteklediği muhaliflerin koalisyon güçlerine ateş açtığını ve bu ateşe karşılık verdiklerini duyurdu. Dillon, "Türkiye'den

29 Nisan 2018 20:30

Suriye'de ABD liderliğindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, ülkenin kuzeyindeki Menbiç bölgesinde Türkiye'nin desteklediği muhaliflerin açtığı ateşe karşılık verdiklerini duyurdu.

Amerikan CNN Televizyonu'na bilgi veren bir askeri kaynak, ABD askerlerinin de hedef alındıklarını söyledi.

Geçen hafta Türkiye'nin desteklediği muhaliflerin kontrol ettiği bölgelerin sınırlarında devriye görevinde bulunan askerlere art arda açılan ateşlerin ardından bunlara karşılık verdiklerini söyleyen Dillon, karşılıklı ateşin ardından koalisyon güçlerinin güvenli bir noktaya geçtiğini, iki tarafta da ölü veya yaralı olmadığını aktardı.

Reuters haber ajansına telefonla bilgi veren Dillon Türkiye'den, desteklediği muhaliflere "ABD liderliğindeki koalisyon güçlerine ateş açmak kabul edilemez" mesajı iletmesini talep ettiklerini açıkladı.

Menbiç, Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolünde bulunuyor.

ABD askerleri, bölgedeki Menbiç Askeri Konseyi'ne eğitim veriyor.

Türkiye YPG'yi "terör örgütü" olarak görürken, ABD bölgede IŞİD'e karşı mücadelede YPG ile ittifak halinde.

Menbi
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