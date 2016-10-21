Koalisyon güçleri komutanı: IŞİD vahşi bir düşman

Musul operasyonunu BBC'ye değerlendiren Irak ve Suriye'deki uluslararası koalisyon güçlerinin komutanı, IŞİD'in vahşi bir düşman olduğunu söyledi.

ABD'li korgeneral Stephen Townsend BBC'ye, Musul operasyonu için bulunduğu cephede konuştu.

Townsend IŞİD'in 'yeni koşullara uyabilen, yaratıcı ve kurnaz' olduğunu da söyledi.

Townsend, "İnsanları kentte canlı kalkan olarak kullanıyorlar" dedi.

Irak güvenlik güçleri Perşembe günü, Musul'un yaklaşık 15 km doğusundaki Bartella kasabasını ele geçirdiğini açıkladı.

Irak güçleri kentte IŞİD militanlarının yoğun direnişiyle karşılaştı.

Irak ordusuna yönelik bazı intihar saldırılarının gerçekleştirildiği bildirildi.

IŞİD, 2014 yazından Musul'u ele geçirmişti.

Yaklaşık 1.5 milyon sivilin kentte bulunduğu bildiriliyor.

Öte yandan Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve Musul'un geleceğinin ele alınacağı toplantıya video konferans aracılığıyla katılıp bir konuşma yapan Irak Başbakanı Haydar Abadi, ülkenin en büyük ikinci kentinin IŞİD'den (Irak Şam İslam Devleti) geri alınması için başlatılan harekât için "Beklenenden ve planlanandan daha hızlı ilerliyoruz" dedi.

Abadi, Musul'dan kaçan sivillere yardım etmek için güvenlik koridorları oluşturmaya çalıştıklarını da ifade ederek, "Hiçbir indsan hakkı ihlâline izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Abadi, IŞİD'in elinden alınan Musul çevresindeki yerleşim yerlerinde sivillerin Irak ordusunu memnuniyetle karşıladığını da ifade etti.

Bu arada Reuters'ın haberine göre, Irak özel kuvvetleri de operasyona katıldı. Özel kuvvetlerin ABD önderliğindeki koalisyonun desteğiyle Bartalla köyünü ele geçirdiği bildirildi.