Koalalar stresten ölüyor

Koalalar, Avustralya'da hızla kesilen ökaliptüs ağaçlarının stresi nedeniyle ölüyor.



Avustralya Koala Vakfı tüm ülkede 100.000'den az sayıda koalanın kaldığı görüşünde. Bu sayı 1700'lerde milyonları buluyordu.



Vakfın yöneticisi Deborah Tabart, "Ağaç yoksa ben de yokum" adıyla başlattıkları kampanyaya dikkat çekiyor.



Gorge Doğal Yaşam Parkı'ndaki koalaları ziyaret eden Tracy Goodman şunları söylüyor: "Benim 4 yaşında bir oğlum var. Burada on tane koala yaşıyor. Onları görmeye geldik. Biz insanlar diğer canlılarla beraber yaşamayı öğrenmeliyiz. Onları koruyacağımıza onları yokediyoruz. Koalalar mutlaka yasalarla korunmalı."

