KOAH'tan ne zaman şüphelenmeli, tedavide en önemli faktör ne?

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), akciğerde hava yollarında daralma olması nedeniyle havanın rahat bir şekilde giriş çıkışının sağlanamadığı bir hastalık. Uzmanlar, hastalığın en önemli tedavisinin sigarayı bırakmak olduğunu söylüyor.

Zaman'dan Adem Elitok'un haberine göre, Acıbadem Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Beril Bahadır Erdoğan, KOAH'ın kronik ve ilerleyici bir hastalık olduğunu belirterek, "Sigara en önemli ve en sık hastalık nedenidir. Hastalık daha az sıklıkla mesleki nedenlerle de gelişebiliyor." dedi.

Koah'tan ne zaman şüphelenmeli?

Öksürük, balgam çıkarma, hırıltılı solunum ve nefes darlığı KOAH'ın en önemli belirtileri olduğuna dikkat çeken Dr. Erdoğan, şu bilgileri verdi: "Zaman zaman özellikle kış aylarında; öksürükte, nefes darlığında artış, balgam miktarında artış ve renginde koyulaşma ile hırıltıların arttığı alevlenme periyotları görülüyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Beril Bahadır Erdoğan KOAH hastalığının erken tanısının son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, "Sigara içiyorsanız, öksürük, balgam çıkarma varsa, nefesiniz daralıyorsa, göğsünüzde zaman zaman hırıltı duyuyorsanız, yaşıtınız insanlara göre efor kapasiteniz daha düşük ise KOAH'dan şüphelenmeli ve mutlaka bir nefes ölçüm testi yaptırmalısınız."

En önemli tedavi sigarayı bırakmak

Dr. Erdoğan, tedavi için şu önerilerde bulundu: "İlk ve en önemli tedavinin sigarayı bırakmak olduğunu unutmayın. KOAH da tıpkı astım ve diyabet gibi ömür boyu devam eden bir hastalık. Bu nedenle her şeyden önce KOAH konusunda bilgilenmeyi ve çevrenizi bilgilendirmeyi ihmal etmeyin. Hastalığın ilerlemesini önlemek ve yakınmalarınızı azaltmak için egzersiz kapasitenizi artırmaya çalışın."