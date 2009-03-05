KOAH uykuyu bozuyor

Uzun yol şoförlerine uyarı

Temel belirtisi horlama olan ve ani kalp durması, felç, hipertansiyon, diyabet ve cinsel dürtülerde azalmaya kadar çok sayıda rahatsızlığa yol açtığı bildirilen uyku apnesi sendromunun tedavisine yönelik hastanede uyku laboratuvarı kuruldu.Özellikle maden iş kolu nedeniyle uyku apnesini tetikleyen akciğer hastalıklarının görüldüğü kentte, hastaneye başvuran hastaların 1 gecelik uyku sürelerince bağlanan çeşitli elektrotlar aracılığıyla uyku durumları ölçülerek değerlendirmede bulunuluyor.Laboratuvardan sorumlu Uzman Doktor Abdülkadir Erbağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOAH hastalarında uyku apnesinin daha sık görüldüğünü, uyku sırasında soluk durması sonucu kandaki oksijenin düşerek ani ölümler oluşabildiğini söyledi.Uyku apnesinden söz edilebilmesi için kişinin nefesinin 10 saniye durması gerektiğine dikkati çeken Erbağcı, şöyle konuştu:"Kötü ve yetersiz uyku, halsizlik, dikkat azalması ve iş üretkenliği kaybına neden olmasının yanında ani ölüm riskine yol açabilir. Özelikle ağır KOAH'lı olgularda gece boyu devam eden nefes darlığı, öksürük nöbetleri, tedavide kullanılan bazı ilaçların uyku üzerindeki olumsuz etkileri ve hava yollarındaki tıkanıklığa bağlı uyku apne sendromu ortaya çıkar. Nefes durması, morarma gibi durumların sonucunda KOAH'lı olgularda uyku kalitesi bozuktur. Hastalar bir türlü yeterince uyuyamazlar ve dinlenemezler. Bu sebeple konu ciddi olarak ele alınmalıdır. Doğru teşhisle uygulanacak tedaviler hayat kurtarıcı olacaktır. Soluk kesilmesini önleyen CPAP adı verilen cihaz, nefes daralması ve tıkanmayı açıyor. Cihaz, hava yolu basıncını rahatsız etmeden üfürerek ve bunu bir maske içinden genellikle buruna vererek uykuda üst hava yollarını açık tutmayı sağlayıp ani nefes durmalarını da engelliyor."Erbağcı, özellikle uzun yol ve ağır vasıta şoförlerinin sürücü belgesi almadan önce uyku testine sokulması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle dedi:"Direksiyon başında uyuklama ve gündüz aşırı uyku eğilimi sıklıkla uzun yolculuklarda görülüyor. Araç kullanırken uyuklamanın en önemli nedeni birçok uyku hastalığına bağlı gelişen gündüz aşırı uyku eğilimidir. Bu tür vakalarda kaza riski artar. Bundan dolayı uzun yol şoförlerine, uyku testi yaptırmalarını öneriyoruz."Hastane Başhekimi Emin Palancı da şu anda laboratuvarlarında 2 yataklı hizmet verdiklerini, ancak bunu kısa sürede 4'e çıkaracaklarını belirterek, şunları kaydetti:"Büyükşehirlerde aylar sonrasına randevu veriliyor. Yurt dışında da uyku hastalıkları pahalı tedavilerin arasında yer alıyor. Rahatsızlığı hisseden vatandaşlarımızı yaptığımız küçük bir testin ardında tedaviye alıyoruz. Önemli halk sağlığı problemi uyku apnesine yönelik hizmetimize ilgi her geçen gün artıyor. Vatandaşları rahatsızlıkların kaynağına göre kulak burun boğaz ve göğüs hastalıkları gibi branşlara yönlendiriyoruz. Böylece rahatsızlığa çözüm bulunuyor."