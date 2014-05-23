T24 LogoT24 Logo
Sağlık

KOAH tedavisinde üzüm etkili

Tedavi edilebilen bir hastalık olmasına rağmen KOAH, genellikle sigaraya bağlı kronik öksürük zannediliyor ve geç kalındığı için ilerliyor

23 Mayıs 2014 13:46

ABD’li ve Avrupalı bilim insanlarının yürüttüğü araştırmalarda kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olarak bilinen akciğerlerdeki hava yollarının daralmasına bağlı kronik nefes zorluğunun tedavisinde üzümün etkili olduğu ortaya kondu. Üzümü, muz, balık ve peynirin izlediği belirlendi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, KOAH tedavisinde üzüm, muz, balık ve peynirin tüketilmesi durumunda hastaların sadece akciğer fonksiyonları dengeye girmedi, aynı zamanda spor yaparken daha rahat hareket edebildikleri görüldü, akyuvar değerleri de normalleşti. Çalışmaya öncülük eden Doktor Corrine Hanson, hastalara tıbbi tedavi yanında beslenme reçetesi de hazırlanması gerektiği ve diyetlerinde mutlaka bu besinlerin yer alması gerektiğini söyledi.

 

ETİKETLER

koahsağlıküzümtedavietkilimuzbalıkpeynir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24