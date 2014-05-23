KOAH tedavisinde üzüm etkili

ABD’li ve Avrupalı bilim insanlarının yürüttüğü araştırmalarda kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olarak bilinen akciğerlerdeki hava yollarının daralmasına bağlı kronik nefes zorluğunun tedavisinde üzümün etkili olduğu ortaya kondu. Üzümü, muz, balık ve peynirin izlediği belirlendi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, KOAH tedavisinde üzüm, muz, balık ve peynirin tüketilmesi durumunda hastaların sadece akciğer fonksiyonları dengeye girmedi, aynı zamanda spor yaparken daha rahat hareket edebildikleri görüldü, akyuvar değerleri de normalleşti. Çalışmaya öncülük eden Doktor Corrine Hanson, hastalara tıbbi tedavi yanında beslenme reçetesi de hazırlanması gerektiği ve diyetlerinde mutlaka bu besinlerin yer alması gerektiğini söyledi.