-KOAH dünyada 4. Türkiye'de 3. ölüm nedeni İSTANBUL (A.A) - 15.11.2011 - Türk Toraks Derneği Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Polatlı, 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH olduğunu ve 3-5 milyona yakın KOAH'lı hastanın, sadece 300-500 bininin kendisinde hastalık olduğunu bildiğini belirtti. Polatlı, Türk Toraks Derneğince bu yıl onuncusu kutlanan Dünya KOAH Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl hastalığı teşhis etmekte kullanılan nefes ölçüm testinin önemini vurgulamak adına ''Nefes Ölçüm Testi Yaptırın ve Akciğer Yaşınızı Öğrenin'' sloganını kullandıklarını söyledi. ''Yaş günlerinizde üflemiş olduğunuz mumların sayısı, nüfusta kayıtlı yaşınız kadardır. Oysa mum üflemek kadar basit bir test olan solunum testi ile akciğerlerinizin gerçek yaşını öğrenebilirsiniz'' diyen Polatlı, KOAH'ın, nefes yollarında mikrobik olmayan bir iltihaplanmaya bağlı oluşan ilerleyici bir akciğer hastalığı olduğunu anlattı. Tütün ve tütün ürünleri, bazı mesleklerde karşılaşılan toz, duman, evlerde kullanılan odun, tezek, kök benzeri yakıtlardan çıkan dumanın solunmasının akciğerlerde bir çeşit iltihap oluşturarak, akciğerlerin olduğundan daha erken yaşlanmasına neden olduğunu kaydeden Polatlı, şu bilgileri verdi: ''KOAH isminin telaffuz edilme güçlüğü ve hastalık yakınmalarının astıma benzer olması nedeniyle hastalık çok önemli bir sağlık sorunu olmasına rağmen iyi tanınmamaktadır. Hastalık müzmin bronşit ve amfizem olarak da bilinir. Hastalık hafif, orta, ağır ve çok ağır olmak üzere 4 evrede değerlendirilir. Hastalığın ilerlemiş olduğu olgularda uzun süren öksürük, balgam ve özellikle yürüyüş ve yokuş tırmanmakla oluşan nefes darlığı en sık görünen yakınmalardır. Öte yandan, erken evrelerde hiçbir yakınma gelişmeyebilir ya da sinsi sinsi gelişen yakınmalar hastalar tarafından hissedilmeyebilir. Bu nedenle, 40 yaş üstü, sigara içmiş ya da içmekte olan ve/veya meslek icabı ya da sosyal ortam gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde, müzmin seyirli öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarından en az birinin bulunması halinde kişinin bir göğüs hastalıkları hekimi tarafından görülüp nefes ölçüm testini yaptırması gerekir.'' Polatlı, Türkiye'de 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH olduğunu ifade ederek, ''Oysa 10 KOAH hastasının sadece biri doktora başvurmuş ve doğru tanı alabilmiştir. Bu durumda, ülkemizde bulunan 3-5 milyona yakın KOAH'lı hastanın sadece 300-500 bini kendisinde hastalık olduğunu bilmektedir'' dedi. KOAH'ın en önemli ölüm nedenleri arasında, dünyada 4, Türkiye'de de 3. sırada olduğunu vurgulayan Polatlı, dünyada ölüm nedenleri arasında ilk 3 sırada yer alan hastalıklarda ölüm oranları son yıllarda belirgin azalırken, KOAH'tan ölümlerin yüzde 163 hızla artış gösterdiğini, KOAH ile ilişkili ölümlerdeki artışta, sigara içme salgınındaki artışın en önemli faktör olduğunu söyledi.