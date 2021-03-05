Knight Frank’in raporu: Türkiye, ultra milyoner sayısı en çok gerileyen 3'üncü ülke oldu

200 ülkenin yer aldığı Londra merkezli gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank’in yayınladığı servet raporuna göre, geçen yıl serveti 1 milyon doların üzerindeki Türklerin sayısı yüzde 20 azalarak 145 bin 810'dan 114 bin 821'e geriledi. Serveti 30 milyon doların üzerindeki Türklerin sayısı da yüzde 21 düşüşle 1.789'dan 1.429'a indi. Böylece Türkiye, ultra milyoner sayısı en çok gerileyen 3'üncü ülke oldu.

Sözcü’den Nuray Tarhan’ın haberine göre, Turizmin büyük darbe aldığı Yunanistan'da serveti 30 milyon doların üzerindeki zenginlerin sayısı % 33 düşerken, onu % 22 ile Birleşik Arap Emirlikleri izledi. İspanya % 14 düşüşle Türkiye'nin arkasından geldi.

Koronavirüsü dünyaya yayan Çin ise ultra milyoner sayısını % 16 artırarak, adeta meydan okudu. Onu karantina önlemleri almayı reddeden İsveç, ultra milyoner sayısını yüzde 11 artırarak izledi.

Dünyada serveti 30 milyon doların üstünde olan zenginlerin sayısı yüzde 2.4 artarak 509 bin 252'den 521 bin 653'e çıkarken, serveti 1 milyon doların üzerindeki zengin sayısı ise % 8 azalarak 52.9 milyondan 48.5 milyona geriledi.