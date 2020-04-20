Knidos'tan tarihi eser kaçırmakla suçlanan ABD'li arkeolog Love Koronavirüs'ten öldü; Datça Belediyesi 'iyi bilmezdik' dedi

Datça Belediyesi, Knidos antik kentinde 1967-1977 arasında birçok kazı yapan Amerikalı Arkeolog Prof. Dr. Iris Cornelia Love’ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.



Knidos’taki birçok tarihi eseri Amerika’ya kaçırmakla suçlanan Love için belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Knidos'u soyan, Afrodit heykelini bulacağım diye dinamitle taş taş üstünde bırakmayan Amerikalı Prof. Arkeolog Iris Cornelia Love, Corona'dan hayatını kaybetmiş.

İyi bilmezdik." ifadeleri kullanıldı.

Belediyeden daha sonra yapılan paylaşımda ise "iyi bilmezdik" cümlesinin şık olmadığı eleştirisine katılıyor, affınızı istirham ediyoruz" denildi.



Arkeoloji dünyasında bilinen bir isim olan 87 yaşındaki Love New York'ta yaşıyordu.