Knicks, Pacers'a acımadı: 132-89

T24 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA), New York Knicks sahasında Indiana Pacers'ı 132-89 yendi.



Madison Square Garden'da 19 bin 763 kişinin izlediği karşılaşma, gecenin ''en farklı'' skorla biten maçı olurken, Knicks'i galibiyete götüren isimler, 23 sayıyla Wilson Chandler, 22 sayı, 16 ribaunt ve 3 asistle oynayan David Lee ve 20 sayı atan Danilo Gallinari oldu.



Pacers'da ise Luther Head'in 18 sayısı yenilginin önüne geçemedi.



New York temsilcisi, sahadan 43 sayı farkla 132-89 galip ayrıldı.



Bu arada, milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun soğuk algınlığı nedeniyle forma giyemediği maçta, Toronto Raptors sahasında San Antonio Spurs'ü 91-86 mağlup etti.



Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle:



Cleveland Cavaliers - Charlotte Bobcats: 88-91

Denver Nuggets - Philadelphia 76ers: 105-108

Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks: 131-96



Lige TSİ yarın sabaha karşı yapılacak 4 karşılaşmayla devam edilecek.

