Klozetten 205 fişek eroin çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda klozetin içine gizlenmiş 205 fişek satışa hazır eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde A.T. ile C.B.'nin birlikte yaşadığı evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada tuvalette, klozetin içinde, satışa hazır 205 fişek eroin ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 604 lira para ele geçirdi. A.T. ve C.B. gözaltına alındı.

(DHA)