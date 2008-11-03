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Yaşam

Klozete yapışıp kaldı!

Oturduğu klozete yapıştırıcı sürüldüğünü farketmeyen İngiliz saatlerce kurtarılmayı bekledi.

03 Kasım 2008 02:00

Oturduğu klozete yapıştırıcı sürüldüğünü farketmeyen İngiliz saatlerce kurtarılmayı bekledi. Bacakları klozete yapışan İngiliz, uzun süren çalışmanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Dudley yakınlarındaki Brierley Hill’de bulunan umumi tuvaletin klozetine yapıştırıcı sürüldüğünü anlamayan 35 yaşındaki bölge sakininin klozete yapıştığı açıklandı.

Bir yere kıpırdayamayan adam, ambulansla gelen acil müdahaleyle kurtarılamayınca, yangın ve kurtarma servisi sayesinde özgür kaldı. Özel bir kimyasalla çelik klozetten kurtulan İngiliz, yara almadan kurtuldu. (The Daily Telegraph)

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