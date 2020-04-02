Klose paylaştığı hikâyede porno sitesini açık unuttu!

Norwich City'nin Almanya doğumlu İsveçli savunma oyuncusu Timm Klose'nin sosyal medya hesabından paylaştığı hikâye, dikkatli takipçilerin fark ettiği bir detay sonrasında gündeme oturdu.

Yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele nedeniyle takımının aldığı karantina kuralları nedeniyle evde kalan 31 yaşındaki İsviçreli futbolcu, neler yaptığı ile ilgili paylaştığı bir videoda porno sitesini açık unuttu.

O an bir çizgi filmin gösterildiği paylaşımda, bir başka sekmede porno sitesi kaldı. Timm Klose, farkında olmadan yaptığı bu hata sonrası sosyal medyada gündem oldu.

"Karantina günlerinde iyi eğleniyor!"

Sosyal medya kullanıcıları, Timm Klose’nin paylaşımını alaya aldı. Kimileri "Görünüşe göre Klose karantina günlerinde iyi eğleniyor!" derken kimileri ise "Futbolun olmadığı şu zamanlarda Klose, kendini meşgul edecek bir şey bulmuş" dedi.

İşte Klose’nin yanlışlıkla sekmesinde porno sitesini açık unuttuğu paylaşımı: