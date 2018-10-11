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Dünya

“Klor gazı Batı'nın sorumsuzluğu nedeniyle IŞİD'in eline geçti”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Ekim (DHA) - Suriye’deki Savaşan Tarafların Uzlaşma Merkezi Başkanı Vladimir Savçenko klor gazının, kontrolleri altında olan örgütleri kullanarak Şam’ı provoke etmeyi planlayan Batılı ülkelerin sorumsuz eylemleri nedeniyle IŞ

11 Ekim 2018 14:12

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Ekim (DHA) - Suriye’deki Savaşan Tarafların Uzlaşma Merkezi Başkanı Vladimir Savçenko klor gazının, kontrolleri altında olan örgütleri kullanarak Şam’ı provoke etmeyi planlayan Batılı ülkelerin sorumsuz eylemleri nedeniyle IŞİD’in eline geçtiğini savundu.
Savçenko açıklamasında, “Bu tür sorumsuz eylemlerin sonucu olarak zehirli maddeler eylemlerini önceden tahmin edemeyeceğimiz IŞİD teröristlerinin eline geçti” dedi.
Ayrıca, örgütleri kullanarak Suriye hükümet güçlerine karşı provokasyon planlayan Batı ülkelerinin İdlib çatışmasızlık bölgesindeki zor durumu dikkate almadıklarının da altı çizildi.

 

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