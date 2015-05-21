Klopp'tan Fenerbahçe açıklaması: Tamamen saçmalık

Teknik direktör Jürgen Klopp, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile görüştüğü yönünde basına yansıyan haberler üzerine net bir açıklamada bulundu. Sezon sonunda Boussia Dortmund'a veda edecek olan Alman çalıştırıcı, "İstanbul'a gitmedim. Şu ana kadar hiç bir kulüple konuşmadım. Twitter'da saçmalayan herkese cevap vermek zorundayım artık" ifadelerini kullandı.

Başarılı teknik adamın, geçtiğimiz Cumartesi günü Wolfsburg'a yenildikleri maç sonrası, özel uçakla İstanbul'a geldiği ve helikopterle geçtiği Topuk Yaylası'nda Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile geniş çaplı bir görüşme yaptığı ileri sürülmüştü. Sarı-lacivertli kulüp ise söz konusu iddiayı yalanlamıştı.