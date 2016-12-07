Klopp yol verdi, Sakho Liverpool'dan ayrılıyor!

Galatasaray'ın gündemindeki Mamadou Sakho, Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp’un, “Planlarım arasında kendisine yer yok. Satılması halinde takımda bir şey değişmeyecek” sözleri üzerine Liverpool’dan kesinlikle ayrılmak istediğini menajerine bildirdi.

Sakho’nun gemileri yakmasını sağlayan olay ise teknik direktör Jürgen Klopp’tan gelen açıklama.



Alman hoca, bu sezon yedek takıma yolladığı Sakho için, “Planlarım arasında kendisine yer yok. Satılması halinde takımda bir şey değişmeyecek” açıklamasını yaparken, İngiliz gazetesi The Guardian’da yer alan bu sözlerden sonra Fransız stoper yeni bir kulüp aramaya başladı.

Milan ve Marsilya da devrede

Ada basınında yer alan haberlere göre, 1.87’lik savunmacıyı Galatasaray’ın yanı sıra Milan, Marsilya ve Sunderland kulüpleri de ciddi olarak takip ediyor.