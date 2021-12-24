Klopp ve Guardiola'ya eleştiri: "Futbol olmasaydı çoğunuz McDonalds'ta çalışıyordunuz"

Crystal Palace'ın eski başkanı Simon Jordan, Premier Lig'in geleneklerinden Boxing Day hakkında eleştiride bulunan Jürgen Klopp ve Pep Guardiola'yı hedef aldı.

Yıl sonu yaklaşırken Premier Lig'de fikstür de yoğunlaşıyor. Ligin yaklaşık 50 yıllık geleneği Boxing Day sıkışık fikstürde eleştirilerin odağı oldu.

Manchester City menajeri Pep Guardiola ve Liverpool menajeri Jürgen Klopp da eleştirilere katılmış ve Noel takviminden rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi.

Simon Jordan, Klopp ve Guardiola hakkında ne dedi?

talkSPORT'a konuşan Crystal Palace'ın eski başkanı Simon Jordan ise dünyaca ünlü teknik direktörlerle aynı fikirde değil. Jordan, taraftarların Premier Lig ile özdeşleşen Boxing Day'den hoşnut olduğunu vurgularken iki menajere tepki gösterdi ve şunları kaydetti:

"Ne kadar şanslı olduğunuzu anlamak için kendinizi çimdiklemeye ne dersiniz? Çünkü futbol olmasaydı çoğunuz McDonalds'ta çalışıyordunuz. Bence büyük bir tepki var. Taraftarlar bu geleneği seviyor. Yanılıyor olabilirim ama öyle olduğunu zannetmiyorum. Nerede olduğunuzu unuttunuz mu? Sizi bulunduğunuz konuma getiren maçlara olan talep. Bu talep olmasaydı ne siz ne de meslektaşlarınız yıllık milyonlarca sterlin kazanamazdı. Yeter artık! Lanet oyunu oynayın. Tanıdığım birçok futbolcu oynamak istiyor"

Boxing Day nedir?

Boxing Day, Birleşik Krallık'ta, Noel'in hemen sonrasında 26 Aralık'ta kutlanan bir gelenek. O gün ülkede resmi ve kamu kurumları dahil her yer kapanıyor ve insanlar aileleriyle vakit geçirip tatil yapabiliyorlar.

İngilizce'de 'box' kutu anlamına gelirken Boxing Day, hediyelerin açılması ile özdeşleştiriliyor. Boxing Day'de, Ada'da futbol şöleni yaşanırken gün boyu birçok maç oynanıyor.