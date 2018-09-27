Klopp: Karar vermek istemiyorsanız neden VAR kullanıyorsunuz

Sezona harika bir giriş yapan Liverpool'un serisine son veren, Lig Kupası maçında Anfield'dan galibiyet çıkaran Londra'nın mavileri oldu. Premier Lig’de henüz kullanılmayan video asistan hakem uygulaması, Lig Kulpası'nda bu sezon kullanımda. Chelsea'nin attığı beraberlik golünde Emerson'un pozisyonunun, Video Asistan Hakem tarafından geçerli sayılması, maçın ardından Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un yakındığı konuların başında geliyordu. Klopp şöyle konuştu:

"Her iki taraf için de zor bir maçtı. Chelsea'nin belirli bir oyun tarzı var ve maçın başında onlara çok fazla alan verdik. İlerleyen dakikalarda onların oyununa adapte olduk, daha sakin ve güvenli oynamaya başladık. Sahada bu sezon ilk kez forma şansı bulan 4-5 oyuncumuz vardı ve performanslarından çok memnun kaldım. Ardından ne öncesindeki faul ne de gol pozisyonu yeterince açık olmayan bir gol yedik. Ben faul olduğunu düşünmüyorum. Sahada bu tarz müdahaleler hep oluyor ama bu sefer yan hakem faul verdi. Ardından sadece faul değil sarı kart olduğunu gördük, bu gerçekten garip. Gol pozisyonunda ise VAR kararıyla gol verdiler.

"Pozisyona Liverpoollu gözüyle baktığımı düşünmüyorum ama bence ofsayttı. Pozisyona bakıyorsunuz ve iki tane ofsaytta oyuncu var. Tamam, topa dokunmuyorlar ama benim oyuncularımı bloke ediyorlar ve pozisyona direkt etkileri var. Bence topa dokunmak zorunda değiller. Ofsayttasınız ama savunmayı bloke ediyorsunuz. Bu bütün serbest vuruş setlerini değiştirir. Sonrasında Barkley'nin pozisyonu da ofsayttı ama hakem pozisyona yakın olsa da VAR'i kullandı. Karar vermek istemiyorsanız neden VAR kullanıyorsunuz. Bence faul olmayan bir pozisyona çalınan faulden gol yememiz bir şanssızlık.

"Eden Hazard'ın pozisyonu için ise "O bildiğiniz Eden Hazard" demek kolaycılık olur. Elbette onu daha iyi savunabilirdik. O çok hızlı ve ani yön değiştiren bir oyuncu. Birkaç gün önce de benzer bir gol atmıştı. Eden'i savunmak zor, bunu biliyoruz ama şimdilik nasıl yapacağımızı bilmiyoruz, yarın bunu da biliyor olacağız"

Liverpool ve Chelsea, hafta sonu bu kez Premier Lig’de karşı karşıya gelecek. 6 maç sonunda Liverpool’un 2 puan arkasında yer alan Chelsea bu kez ev sahibi olacak.