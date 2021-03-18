Klopp, çalıştığı en iyi oyuncuyu açıkladı

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Borussia Dortmund'dayken çalıştığı Robert Lewandowski'yi çalıştığı en iyi isim olarak değerlendirdi.

Liverpool ve BVB'yi önde gelen ekiplerden biri haline getiren Alman teknik adam, Liverpool'la Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Klopp'lu Dortmund ise 2010-2011 ve 2011-12 sezonlarında Almanya'da üst üste lig şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyonlar Ligi finali oynadı. 53 yaşındaki teknik adam, bu süreçte dünya çapındaki yeteneklerle birlikte çalıştı. Ancak Lewandowski'nin yeri onun için ayrı.

Bild gazetesinin sorularını yanıtlayan Klopp, "Birlikte çalıştığın en iyi oyuncu kimdi?" sorusuna tereddüt etmeden, "Robert Lewandowski. Lewy dışında başka bir oyuncu için bunu söylemek adil olmaz" yanıtını verdi.

Polonyalı oyuncuyu öven Klopp, "Sahip olduğu yeteneği bu düzeye çıkardı. Lewy ihtiyacı olduğu her adımı atarak bir gol makinasına dönüştü. Oyunun içinde nerede durması, ne yapması gerektiğini biliyor. Bugün olduğu oyuncuya dönüşenilmek için kendini zorlama şekli ve yaptığı fedâkarlıklar, olağan dışı işlerdi. Lewy, bir makina" ifadelerini kullandı.

Klopp ve Lewandowski'nin kesişme dönemi

Klopp, Dortmund'u çalıştırırken 2010'da Lewandowski'yle yolları kesişti. Lech Poznan'dan 21 yaşındaki oyuncuyu transfer ettiren Klopp, Signal Iduna Park'ta 4 yıl geçirdi. İkili bu dönemde iki Almanya Ligi ve bir de Almanya Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı. Bir sonraki yıl ise Şampiyonlar Ligi finaline çıktılar. Ancak Bayern Münih'e kaybettiler.