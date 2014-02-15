Klonlu cep telefonlarına 'tek hat' formülü

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, yasal yollarla ithal edilip faturalı satılmasına rağmen IMEI (Uluslararası Mobil Cihaz Kodu-International Mobile Equipment Identity) numarası kopyalandığı için kullanıma kapatılan telefonların, cihaz sahibinin yapacağı başvuru sonucunda IMEI numarasının tek hatla eşleştirilmesi halinde yeniden görüşmeye açılabildiğini söyledi.

Acarer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BTK'nın Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde (MCKS) kayıtlı olmayan telefonların sistem içinde kullanabilmesi amacıyla IMEI numaralarının yasalara aykırı bir biçimde değiştirilmesinin "klonlama" olarak tabir edildiğini belirtti.

Klon cihazların ülkeye kayıt dışı getirildiğini ve bu nedenle devletin önemli bir vergi gelirinden mahrum bırakıldığını ifade eden Acarer, ülkeye yasal yollardan giren veya yurt içinde imal edilen ve elektronik kimlik bilgisi olan tüm cihazların IMEI numaralarının MCKS'ye kaydedildiğini, kayıtlı olmayan cihazlara ülkedeki mobil şebeke işletmecilerinin hizmet vermesinin engellendiğini kaydetti.

Klonlanan cihaz sayısını tam olarak belirleyebilmenin mümkün olmadığını belirten Acarer, "MCKS aracılığıyla tespit edilen ve bir telefon numarasıyla eşleştirilen klon cihaz sayısı, 2013'te yaklaşık 35 bindir" dedi.

Vatandaşların mağdur olmamaları için satın aldıkları cihazların faturalı olmasına ve ülkedeki bir ithalatçı firma tarafından yurda getirildiğine dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden Acarer, cihaz satın alırken telefonun IMEI numarasının kayıtlı olup olmadığının http://www.mcks.gov.tr/tr/imeisorgu.php adresinden kontrol edilmesini, ambalajı ve kutusu açılmamış cihazların tercih edilmesini önerdi.

Yasal yollarla ithal edilip faturalı satılmasına rağmen IMEI numarası kopyalandığı için kullanıma kapatılan telefonları yeniden görüşmeye açmanın formülünün "tek hat" uygulaması olduğunu belirten BTK Başkanı Tayfun Acarer, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın, yasal şekilde satın aldığı telefonun klonlu olduğunun tespit edilmesi halinde, cihazın ithalatçısına başvurması ve mevcut düzenlemeye göre tek mobil numarayla cihazının IMEI numarasının eşleştirilmesini istemesi gerekmektedir ancak bu şekilde IMEI numarasının kötü niyetli kişiler tarafından kullanılması engellenebilmektedir."