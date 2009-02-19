Klonların çocuğu oluyor

Güney Koreli araştırmacılar, üreme yeteneklerini incelemek amacıyla klonlanmış 2 kurdu çiftleştirecek.



Seul Ulusal Üniversitesi araştırmacılarından Lee Byeong-Chun, Ekim 2005'te klonlanmış olarak dünyaya gelen dişi kurt Snuwolfy ile Ağustos 2006'da klonlanan erkek kurt Minguk'un çiftleştirileceğini açıkladı.



Lee Byeong-Chun, iki kurdun bir yakınlaşma ve birbirlerine alışma döneminden sonra, gelecek yıl aynı kafese koyulacağını söyledi.



Klonlanmış kurtları çiftleştirme projesine dahil olan ekip, ilk kez bir köpeği klonlamayı başarmıştı. Ağustos 2005 doğumlu Afgan tazısına Snuppy adı verilmiş, Snuppy suni döllenme yöntemiyle 2 yavru doğurmuştu.



