Klonlanmış inek ürünleri

T24 - İngiltere'de klonlanmış ineklerden elde edilen ürünler, market raflarında yerini almış olabilir mi? Ülkede son birkaç gündür bu soru hararetle tartışılıyor.



Hafta başında klonlanmış bir ineğin yavrusundan elde edilen sütün, satışa sunulduğu ortaya çıktı.



Ardından Temmuz ayında kesilen ve yine klonlanmış bir soydan gelen bir ineğin besin zincirine dahil edildiği anlaşıldı. Bundan yalnızca birkaç saat sonra ise, Mayıs ayında kesilen bir diğer ineğin etinin de tüketilmiş olabileceği belirtildi.



İngiltere'de klonlanmış ineklerden yaklaşık 100 adet yavru elde edildiği belirtiliyor. Bu yavrulardan elde edilen ürünlerin besin zincirine dahil edilmesinin ne kadar sağlıklı ve etik olduğu ise başlıca tartışma konusu.









