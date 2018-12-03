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Dünya

Klonlandığı iddialarını yalanlamıştı: "Öldüğünü inkar eden" devlet başkanı, yerine 'benzeri' geçirildiği iddiasıyla ilgili konuştu

"Ben gerçek Buhari'yim, size garanti ediyorum"

03 Aralık 2018 14:12

Nijerya Devlet Başkanı Buhari öldüğü ve yerine ona benzeyen birinin geçirildiği iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Sosyal medyada birçok Nijeryalı vatandaş Buhari'nin Birleşik Krallık'ta hastalığı için 5 ay tedavi gördüğü sırada öldüğünü ve devletin ona benzeyen birini bulup devlet başkanlığı koltuğuna getirdiğini iddia etmişti. Muhalefet partilerinin liderleri bu kişinin Jubril adında Sudanlı bir vatandaş olduğunu iddia etmişti.

Reuters'ın haberine göre Buhari yaptığı açıklamada "Ben gerçek Buhari'yim. Size garanti ediyorum. Yakında 76. yaşımı kutlayacağım ve görevimin başında olmaya devam edeceğim" dedi.

Buhari geçtiğimiz günlerden klonlandığı iddialarını yaptığı bir yazılı açıklamayla yalanlamıştı.

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