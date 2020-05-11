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Ekonomi

KLM'nin ardından bir havayolu şirketi daha iflas başvurusunda bulundu

11 Mayıs 2020 12:20

Pazar günü web sitesinde yayınlanan bir açıklamaya göre, dünyanın ikinci en eski havayolu şirketi Kolombiyalı Avianca, "Covid-19 salgınının öngörülemez etkisi" nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

Dünyanın en eski havayolu şirketi Avianca Havayolları iflas başvurusunda bulundu. Tüm dünyada Koronavirüs (Covid-19) salgını hayatı olumsuz etkilerken havacılık, salgından en fazla etkilenen sektör oldu.

Hollandalı havayolu şirketi KLM’in iflas başvurusunun ardından bir haber de Kolombiyalı Havayolu'ndan geldi. CNN International'ın haberine göre, iflas başvurusu kararı, devam eden salgın sırasında "operasyonları korumak" amacıyla verilmiş, ifadelerinde bulundu.

Açıklamaya göre, Avianca doğrudan Latin Amerika'da 21 bin kişiyi istihdam ediyor. Avianca web sitesindeki ek bilgilere göre, Avianca'nın faaliyet gösterdiği ülkelerin yaklaşık yüzde 90'ı toplam veya kısmi seyahat kısıtlamaları kapsamında.

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