Klipte gerçek sevişme sahnelerine yer verdi

Alman metal grubu Rammstein yeni klibinde gerçek sevişme sahnelerine yer verdi.

Dünyanın önde gelen Alman metal grubu Rammstein yeni albümlerinin çıkış parçası olan Pussy için çektikleri klipte gerçek seks sahnelerine yer verdi. Yaklaşık 4dakika süren klip boyunca gösterilen sahneler Almanya’da sansasyona yol açtı.

Sahneler televizyonda yayınlanamayacak kadar açık olan video resmi olarak henüz yayınlanmamasına rağmen internet ortamına sızdı. Albümün çıktığı ünlü plak şirketi Universal ise bu konuda yorumsuz kalmayı tercih ediyor.

İsveçli yönetmen Jonas Akerlund’un çektiği klipte Birçok porno yıldızının yanı sıra 46 yaşındaki şarkıcı Till Lindemann’da grup üyeleriyle birlikte klipte oynadı.

Pussy isimli sarkının sözlerinde ise tamamen cinsel öğelere yer veriliyor. Alman saatine göre bu akşam kendi internet sitelerinde saat 22:00 ilk gösterimi yapılacak.

Dünyaca ünlü metal grubu Rammstein, yeni albümü "Liebe ist für alle da" ile yeniden 16 Ekim’de hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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