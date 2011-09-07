'Klipsleri kendi açtı'

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'Klipsleri yanlışlıkla açtı'





'Ellerini yavaş yavaş bıraktı'



Fethiye'nin Ölüdeniz Beldesi'nde eşi Miray Güler ile birlikte tatil yapan makine mühendisi 27 yaşındaki Caner Güler, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da geçen perşembe günü tandem (pilotla birlikte atlama) atlayış yaptı.Havalandıktan kısa bir süre sonra paraşütten kayan Güler, yaklaşık 700 metre yüksekten kayalıklara düşerek öldü.Caner Güler'in düşmesinin ardından uçuşunu tamamlayan yamaç paraşütü pilotu Murat Sait Yeşilbaçar, Belcekız Plajı'na iniş yaptı. Burada jandarma ekiplerine olayı bildiren pilot, gözaltına alındı.Yeşilbaçar ve görgü tanıklarının ifadesinden sonra kurtarma ekipleri, 6 saat sonra Güler'in cenazesine ulaşabildi. Kazanın ardıdan gözaltına alınan pilot Murat Sait Yeşilbaçar, 2 Eylül'de Fethiye Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.Mahmekemede suçsuz olduğunu savunan Yeşilbaçar, 10 yılı aşkın bir süredir yamaç paraşütü pilotluğu yaptığını ve bugüne kadar 5 binin üzerinde atlayış gerçekleştirdiğini söyledi. Kazanın olduğu 1 Eylül'de bir kaç uçuş daha yaptığını belirten Yeşibaçar, ifadesinde şunları kaydetti:"Her yolcuma uçmadan önce bahsettiğim uçuş kurallarını Caner Bey'e de anlattım. Uçuş sırasında yolculara aletlere dokunmamasını söylerim. Kalkmadan önce ben ve şoförümüz son kontrolleri yaptık. Her şey normaldi. Havalandıktan sonra panik yapan yolcu yan taraflardan tutması gerekirken ön taraflardaki klipsleri tutup, kendisini geriye attı. Bu sırada klipsler açıldı. Yolcu yavaş yavaş aşağı doğru kaydı. Klipslerin açıldığını anladım ve hemen yolcuyu kendime ve yukarıya doğru çekmeye çalıştım. 3- 4 dakikalık mücadeleden sonra başarısız olduk."Caner Güler'e kendisini bırakmayacağını söylediğini anlatan Yeşilbaçar ifadesini şöyle sürdürdü:"Çok panikledi. Kendisini sakinleştirmeye çalıştım ve tekrar 'Seni bırakmayacağım' dedim. Ama elleri yorulduğu için yavaş yavaş bıraktı. Sonra da düşüş gerçekleşti. Ben uçuşumu tamamlar tamamlamaz, Belcekız Plajı'na koşarak olayı jandarmaya haber verdim. Hemen sonra da Ölüdeniz’deki jandarmaya ifade verdim. Bu suçta kastım yok. Caner Güler farkında olmadan, bilmediği için klipsileri açtı. Benim ihmalim yok, suçsuzum."