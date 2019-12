-KLİPLERİYLE İLAHİ MESAJ VERİYORLAR ANKARA (A.A) - 13.02.2011 - İmza attıkları albümlerle ''ilahi mesajlar'' veren dünyaca ünlü sanatçıların klipleri, internetteki video paylaşım sitelerinde tıklanma rekorları kırıyor. Son yıllarda çıkardıkları albümler ve dünyanın dört bir yanında verdikleri konserlerle İslam ülkelerinde adlarından söz ettiren sanatçılar, video klipleriyle de sanal alemde boy gösteriyor. İslam dünyasının ''pop'' yıldızları olarak milyonları bulan albüm satışları ile tanınan Sami Yusuf, Yusuf İslam, Hamza Robertson, Zain Bhinka ile hip hop tarzı bilinen Native Deen grubunun şarkıları, internetteki bir çok sitede büyük ilgi görüyor. İmza attıkları eserler ise kimilerine göre ''Yeşil Pop'' olarak adlandırılırken, onlar tarzlarını batı müziğine karşı bir alternatif olarak ortaya çıkan İslami müzik tarzı ''Nasheed'' olarak tanımlanıyor. -EN ETKİLİ 500 MÜSLÜMAN ARASINDA- 1980 yılında Londra'da doğan Sami Yusuf, aslen İran Azerilerinden olan müzisyen bir ailenin oğlu. 18 yaşındayken dünyanın en prestijli müzik kurumları arasında gösterilen Londra Kraliyet Müzik Akademisi'nden (Royal Academy of Music in London) burs kazanan Yusuf, kısa sürede sesi ve güçlü yorumu ile başta İngiltere olmak üzere Avrupa ve Uzakdoğu'da ciddi bir dinleyici potansiyeline sahip oldu. Türkiye başta olmak üzere tüm İslam ülkelerinin yanı sıra Amerika, Avrupa ve Avustralya kıtasında da büyük bir dinleyici potansiyeline sahip olan Sami Yusuf, evrensel tınılara yer verdiği albümlerinde İngilizce, Türkçe, Arapça ve Farsça eserler seslendirdi. Dünyanın dört bir yanında verdiği konserlerde hayranlarının ilgisiyle karşılaşan Yusuf, genç yaştan beri piyano ve keman gibi çeşitli enstrümanlar çalarken, söylediği eserlerin bestelerine de kendisi imza atıyor. 2003 yılındaki ilk albümü ''Al-Mu'allim'' ve 2005 yılındaki ikinci albümü ''My Ummah'' ile dünya çapında 100 binlerce albümü satılan Sami Yusuf'un bir süre önce İstanbul'da düzenlediği konseri ise 250 bin kişi izledi. Time Dergisi başta olmak üzere dünya çapındaki onlarca popüler dergide kapak olan Yusuf, sevgi, merhamet, barış ve hoşgörü mesajları içeren müziği ile özellikle gençlerin kendi kimlikleri ile gurur duymaları için mücadele ediyor. 7 milyonluk albüm satışyla görülmemiş bir başarı yakalayan Yusuf'un 2010'da çıkan ''Wherever You Are'' isimli albümü de satış rekorları kırıyor. Kendine has sesi ve müziği ile özellikle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) olan derin sevgiyi yansıtan Sami Yusuf'un video paylaşım sitelerinde milyonlarca kez tıklanan en ünlü eserleri ise şöyle: ''Al-Mu'allim, Hasbi Rabbi, You Came To Me, Healing, My Ummah, Eid Song, Supplication'' Suudi Arabistan Kralı Abdullah, Fas Kralı VI. Muhammed ve Ürdün Kralı II. Abdullah ile 2009'da ''Dünyanın En Etkili 500 Müslüman''ı arasında yer alan Yusuf, kimi zaman da sosyal sorumluluk projeleriyle gündeme geldi. Darfur'a yardım için düzenlenen kampanya için ''Muslim Live 8'' olarak adlandırılan etkinlik için ünlü Wembley Arena'da sahne alan Sami Yusuf'un tüm konser biletleri günler önce satılmış, İngiltere Başbakanı Gordon Brown da Sami Yusuf'a çabalarından dolayı gönderdiği bir ''görüntülü mesaj'' ile teşekkür ettiğini bildirmişti. Ünlü sanatçının çeşitli kaynaklar tarafından Youtube'a yüklenen yüzlerce eseri bu güne kadar milyonlarca kez izlendi. -LADY D'ARBANVİLLE'DAN TALEAL BEDRU'YA- Asıl adı Stephen Demetre Georgiou olan ünlü besteci ve müzisyen, müzik kariyerine Cat Stevens ismiyle başladı. 1948'de Rum baba ve İsveçli bir annenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Stevens, babası Yunan Ortodoksu olmasına rağmen Georgiou, bir Katolik okulunda eğitim gördü. 8 yaşındayken anne ve babasının boşanmasının ardından annesi ile İsveç'e giden Stephen Demetre Georgiou, 16 yaşındayken okulu bırakarak Sanat Okulu'na girdi. Bir süre sonra oradan da ayrılan Georgiou, 18 yaşında ilk hit parçası (I Love my Dog) ve albümünü çıkardı. 1966 yılında ''Matthew and Son'' albümünü piyasaya süren sanatcı bu dönemde Cat Stevens ismini aldı. 1968'lerin başında tüberküloza yakalanan Stevens, aylarca hastanede yattığından müziğe tekrar dönmesi bir kaç yılı buldu. 1970'de yayımladığı folk müzik temeline oturtulmuş ''Mona Bone Jakon'' ile tekrar hayranlarıyla buluşan Stevens'in bu albümde, o dönemki aşkı Patti D'Arbanville için yazılmış ''Lady D'Arbanville'' isimli şarkısı yıllarca bir klasik olarak dillerden düşmedi. Kendine has bir tarzıyla 1971'de ''Teaser and the Firecat'' albümünü çıkaran Stevens, ''Peace Train, Morning Has Broken ve Moonshadow'' şarkılarıyla da müzik dünyasına adını altın harflerle yazdırdı. 1976 yılında bir kaza sonrası boğulmak üzere olan Cat Stevens, yıllar sonra o gün yaşadıklarını bir televizyon kanalında, ''Bir anda kendimi tuttum ve 'Tanrım eğer beni kurtarırsan senin için çalışacağım' dedim'' sözleriyle anlattı. Bu olay sonrası ruh halinin değiştiğini belirten Stevens, bir süre sonra kardeşi David'in bir Kur'an-ı Kerim hediye ettiğini söyledi. Kur'an ile tanışmasının ardından İslamiyet'i seçen Stevens, 1977 yılında Müslüman olarak 'Yusuf İslam' adını aldı. İlerleyen yıllarda müziği bırakan ve sahnelerden uzaklaşan Yusuf İslam, müzik şirketlerinden artık albümlerinin dağıtılmaması ricasında bulundu fakat bu talebi reddedildi. Yıllar sonra ilahilerle sahneye çıkan sanatçı, Yusuf İslam adıyla 1995 yılında çıkardığı albümde milyonları hayran bırakan İngilizce ilahiler seslendirdi. Cat Stevens adıyla 14 albümü bulunan sanatçı Yusuf İslam adıyla da 5 albüm çıkardı. Evli ve 5 çocuk babası olan Yusuf İslam, yaşamını Londra'da sürdürüyor. Video paylaşım sitelerinde onlarca klibi bulunan sanatçının seslendirdiği Arapça ''Taleal Bedru Aleyna'' ilahisi ile İngilizce okuduğu ''A Is For Allah-Allah İçindir'' eserleri, 10 milyonun üzerindeki tıklanma sayısı ile rekorlar kırıyor. -21 YAŞINDA İSLAM'I SEÇEN HAMZA ROBERTSON- 1982 yılında İngiltere'nin Oldham kentinde doğan Hamza Robertson, 20 yaşına kadar müzik ve drama eğitimi aldı. Daha sonra klavye ve gitar çalarak çeşitli müzik gruplarında yer alan Robertson, 21 yaşında İslam ile tanışarak Müslüman oldu. ''Tom'' olan asıl adını ''Hamza'' olarak değiştiren Robertson, bestelediği onlarca eserde insanları İslam'a davet ediyor. Müslüman arkadaş çevresi sayesinde tasavvufa yönelen Robertson, sahne aldığı etkinliklerin birinde Yusuf İslam tarafından keşfedildi. Londra'da düzenlenen prestijli Küresel Barış ve Birlik (GPU) Konseri'nde sahneye çıkan Robertson, izleyicilerin büyük beğenisi kazandı. Muhtaç kadın ve çocuklara yönelik yardım kampanyalarına verdiği desteklerle tanınan Robertson'un 2009 yılında çıkardığı ''Something About Life-Hayattan Bir Şeyler'' isimli ilk albümü Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bir çok ülkede ses getirdi. Hamza Robertson'un Sami Yusuf ile imza attığı ''Your Beauty-Senin Güzelliğin'' isimli şarkı, video paylaşım sitesi Youtube'da en çok tıklanan şarkıların başında yer alıyor. -ADI MİCHAEL JACKSON'IN ÖLÜMÜYLE GÜNDEME GELDİ- Zain Bhinka, 1974 yılında Güney Afrika'nın Pretoria kentinde doğdu. 1994 yılında yerel bir radyo tarafından düzenlenen şarkı yarışmasına katılan Bhinka, sıra dışı sesiyle büyük bir başarıya imza attı. 1996'dan itibaren müzik çalışmaları yapan Bhinka, Yusuf İslam ile bir araya gelerek bir çok şarkı besteledi. Bhinka'nın bugüne kadar çıkardığı ''Faith-İnanç'', ''Our World-Bizim Dünyamız'', ''Mountains of Makkah-Mekke'nin Dağları'', ''Allah Knows-Allah Bilir'', ''1415 The Beginning-1415 Başlangıç'', ''First We Need Love-İlk Biz Muhtacız Sevgine'', ''A Way of Life-Hayat Bir Yol'' albümleri ise İslam dünyasında yankı uyandırdı. Zain Bhinka'nın adı 2009 yılında Michael Jackson'ın ölümüyle sanal aleme bomba gibi düştü. Bhinka'nın seslendirdiği ''Give thanks to Allah-Allah'a Şükret'' parçasını Michael Jackson'ın söylediği ve Müslüman olduğuna dair haberler uzun süre tartışıldı. Gerçek ortaya çıkınca Michael Jackson hayranları, söz konusu şarkıya ait videoyu Bhikha'nın kendi reklamı için yaydığını iddia ettiler. Tartışmalar karşısında bir süre sessiz kalan Bhikha, Michael Jackson'a hayran olmadığını ve sesini de hiç benzetmediğini söyledi. Kuzey Amerika İslam Birliği'nin desteğiyle ABD'deki 18 şehirde konser veren Bhinka, ülkesi Güney Afrika'da bir çok konserde sahne aldı. Avrupa ülkeleri ve Avustralya'da da konserler veren Zain Bhinka, özellikle çocuklara yönelik televizyon programlarına önem veriyor. İngiltere, Kuzey Amerika, Malezya, Fransa, Türkiye, Hollanda, Hindistan, Ortadoğu ve Avustralya gibi birçok ülkede albümleri satışa sunulan Bhinka'nın klipleri de Youtube'da izlenme rekorları kırıyor. -DÜNYANIN İLK ''HİP HOP'' TARZI İLAHİLERİ- Amerika'da yaşayan ''Afroamerikalılar'' tarafından, 1970'li yılların sonunda siyah gençlerin yaşam tarzı haline gelen hip hop, 2000 yılında Washington DC'de kurulan ''Native Deen'' grubunun çıkış noktası oldu. İslami mesajlar içeren şarkılarını hip hop ile anlatmaya karar veren Naim Muhammed, Joush Salam ve Abdul Malik Ahmed'in seslendirdiği şarkılar, bir anda ABD'de yaşayan Afrikalı Müslümanlar arasında hızla yayıldı. Çocukluklarından itibaren Kuzey Amerika'daki Müslüman gençlerin oluşturduğu ''Muslim Youth of North America(MYNA)'' topluluğunda rap tarzı şarkılar söyleyen grup üyeleri, Need Deen'i kurduktan sonra profesyonelliğe ilk adımlarını attı. İngilizce ''öz'' anlamına gelen ''Native'' ve Arapça'da din manasındaki ''deen'' kelimeleri ile kültürel sentezin oluşumuna işaret eden grup üyeleri, ilk kez dini bir üslup kullanarak söyledikleri ''rap'' ile büyük çıkış yakaladı. Grubun diğer ''hip hop''çulardan ayıran bir başka özelliği ise kullandıkları enstrümanlar. Sadece vurmalı çalgılar kullanan topluluk, buna gerekçe olarak bazı Müslümanların çalgı aletlerinin haram olduğuna inanmasını gösteriyor. Grup üyeleri Yusuf İslam, Zain Bhinka ve Sami Yusuf gibi ünlü isimlerde de ortak projeler gerçekleştiriyor. Native Deen'in video paylaşım sitelerinde yer alan ''Not Afraid to Stand Alone-Tek Kalmaktan Korkmam'' isimli şarkısı yaklaşık 2,5 milyon tıklanma ile en çok izlenen şarkılar arasında yer alıyor.