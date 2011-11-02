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Yaşam

Klinikte ölüme '15 gün' ceza

İstanbul-Polonezköy'de 2008'de Muzaffer Kuşhan'ın zayıflama kliniğinde hayatını kaybeden Dila Kurt'un...

02 Kasım 2011 02:00

T24 - İstanbul-Polonezköy'de 2008'de Muzaffer Kuşhan'ın zayıflama kliniğinde hayatını kaybeden Dila Kurt'un ailesinin İstanbul Tabip Odası'na yaptığı başvuru sonuçlandı. Kuşhan'a 15 gün geçici meslekten alıkoyma ve 1564 lira para cezası verildi. 


Zayıflamak isteyen Dila Kurt, 19 yaşında hayatını kaybetmişti.

İstanbul Tabip Odasının kararında, obez kişilere yönelik zayıflama işlemlerinin tıbbi bir işlem olduğu, bu nedenle standartları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen donanım ve kadro ile faaliyette bulunulması gerektiğine dikkat çekildi.

Ancak söz konusu merkezin sağlık ruhsatının olmadığı ve yapılan işleme uygun kadronun da ilgili yerde görevli olmadığı belirtildi.

Muzaffer Kuşhan'a 15 gün geçici olarak meslekten alıkoyma ve 1564 TL para cezası verildi.

Dila Kurt, zayıflamak amacıyla 7 Eylül 2008'de Muzaffer Kuşhan'a ait Polonezköy'de bulunan zayıflama merkezinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.



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