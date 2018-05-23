Klinik psikolog Tuncel: Çocuğunuzu kendi masalınızla uyutun

İSTANBUL, (DHA)- Erdem Hastanesi’nden Klinik Psikolog Tuğçe Rabia Tuncel, çocuklara geleneksel masalları yeniden uyarlamak yerine ebeveynlerin çocuklarına kendi masallarını anlatmaları gerektiğini söyledi.

Çocuklarınıza rahatça uykuya dalması için okunulan geleneksel dünya masalları ilk bakışta masum gibi duruyor fakat aileler, bu masallarda geçen karakteri ve olay örgülerini sakıncalı buluyor. İngiltere’de düzenlenen ankete katılan 2000 ebeveynin büyük bir kısmı, geleneksel masalları çocuklarına okurken bu sakıncaların farkında olduklarını ve masalları değiştirerek anlattıklarını dile getiriyor. Ankete katılan ebeveynlerin yüzde 16’sı ise sakıncalı geleneksel masalları çocuklarına hiç okumamayı tercih etmiş.

“ÇOCUKLARINIZI KENDİ MASALLARINIZLA UYUTUN”

Erdem Hastahanesi’nden Klinik Psikolog Tuğçe Rabia Tuncel, çocuklara geleneksel masalları yeniden uyarlamak yerine ebeveynlerin çocuklarına kendi masallarını anlatmaları gerektiğini söyledi.

Çocukların en çok kendi hayatları ile ilgili masallar dinlemekten hoşlandığını belirten Tuncel, içinde aile bireylerinin karakter olarak seçildiği, annenin ve babanın kendi uydurduğu masalları taklitlerle anlatmasının daha ilgi çekeceğini, farklı duyguları tonlamalar yaparak anlatmanın çocuğun masalı daha iyi hayal edebileceğini dikkat çekti.

Masal anlatımı ile çocuk ve ebeveyn ilişkisinin güçleneceğinin de vurgusunu yapan Tuncel, “Masalı yorumlayan çocuk, ebeveynlerine anlatmakta zorlandığı duygularını masal aracılığı ile anlatabilir. Masal hakkında düşünen çocuk, masalı da yorumlayabilir. Ebeveynler için bu yorumlar oldukça önemli” dedi.

Ebeveynlerin masal anlatırken, masal hakkında yorumda bulunmamasını hatırlatan Klinik Psikolog Tuğçe Rabia Tuncel; ”Masalı, masal karakterlerini ve olayları yargılamayın, her masal eğitici olmak zorunda değil. Masal sadece güzel vakit geçirmek için de anlatılabilir. Çocuk kendi hayal dünyasında masalı kendi canlandırmalı” diye konuştu.

“EBEVEYNLER MASALIN SINIRLARINI KENDİLERİ ÇİZEBİLİR”

Geleneksel masallarda geçen olayları da yorumlayan Tuncel, “Külkedisi masalda evin tüm temizliğini yapıyor. Uyuyan Güzel baygın haldeyken, prens tarafından onayı alınmadan öpülüyor. Pinokyo çocukları yalana, Robin Hood ise hırsızlığa teşvik ediyor. Çirkin Ördek Yavrusu çocukları dış görünüşlerinden utanmaya, ayrımcılık yapmaya itiyor. Üstelik bunlar masalların orijinallerinin sansürlü halleri. Masalların orijinallerinde durum çok daha vahim. Örneğin Uyuyan Güzel masalında, koma halindeki prenses kralın tecavüzüne uğruyor. Pinokyo evden kaçarken, Gepetto da çocuk istismarı şüphesi ile tutuklanıyor. Bu masallarla büyüdük belki ama bu masalları artık kim çocuklarına anlatmayı ister. Bu yüzden en sağlıklısı ve çocuk için de en keyiflisi ebeveynin kendisinin uyarladığı masallardır. Ebeveynin sınırını kendi çizeceği masallarda mesaj kaygısı da olmayacaktır” dedi.