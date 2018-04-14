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Dünya

Klimov: Batı Suriye saldırısında Rus birliklerinin üslerine zarar verilmemeye çalışıldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova 14 Nisan (DHA) - Federasyon Konseyi Devlet Egemenliğini Koruma Komisyonu Başkanı Andrey Klimov, ABD ve Rusya'nın arasında Suriye'de direk askeri bir krizin olmadığını, batının füze saldırısı sırasında Rus askeri üslerine zarar ve

14 Nisan 2018 12:40

Siyamend Kaçmaz / Moskova 14 Nisan (DHA) - Federasyon Konseyi Devlet Egemenliğini Koruma Komisyonu Başkanı Andrey Klimov, ABD ve Rusya\'nın arasında Suriye\'de direk askeri bir krizin olmadığını, batının füze saldırısı sırasında Rus askeri üslerine zarar vermemeye çalıştığını belirtti.
Klimov, yaptığı açıklamada, \"Rusya ve ABD arasında direk askeri kriz söz konusu değil. Amerikalılar ve müttefikleri Rusya\'nın Suriye\'deki birliklerine zarar vermemek için her şeyi yaptılar\" dedi.
Klimov, ABD ve müttefiklerinin sahte kimyasal silah saldırılarını kullanarak Suriye\'de suç örgütü olarak faaliyet gösterdiklerini belirtti. 

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