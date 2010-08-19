Klimayla yayılan salgına dikkat!

T24- Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının, gündüz olduğu kadar gece de etkisini sürdürüyor olması, klima satışını patlattı ancak hem insan sağlığı hem de hava kalitesi bozuldu. Doktorlar, klimanın oluşturduğu bakterilerden kaynaklanan “lejyoner hastalığı” da denilen zatürree salgınına dikkat çekiyor.



Meteoroloji uzmanları ise klimanın iç ünitesinin, binanın içini soğuttuğunu ancak dış ünitenin de havayı ısıttığını, ozon tabakasını inceltmesi nedeniyle de hem sıcakların artmasına hem de kanserojen etkisine dikkat çekiyor.



LEJYONER HASTALIĞI

Klima bakterisinin zatürree salgınına yol açtığına dikkat çeken Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Sedat Altın, “Klimadan kaynaklı solunum rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran hasta sayısı arttı. Klima, ‘lejyoner hastalığı’ denilen L. Pneumophilia adlı bakterinin neden olduğu zatürreeye yol açıyor.

Bakteri, insandan insana bulaşmıyor ama toprakta ve suda üreyebiliyor. Bu nedenle klimayı soluyanlar, zatürree salgınına yol açabilir” diye konuştu.

KULLANIM ÖNEMLİ

Altın, “Hastalık kendini; karın ağrısı, mide bulantısı, ateş şeklinde gösterir. Vatandaş klimayı bilinçsiz kullanıyor. Klimayı temizletsin, çaprazına otursun ve derecesi 22– 23’ü geçmesin. Yılda bir kez klima suyunu tahlil ettirmek, filtresini temizletmek gerekiyor” dedi.