Klimalı tabutlara alarm yerleştirildi

T24- Cenazelerin uzun süre korunması için klimalı tabut yapıldı. Tabutlara ölülerin canlanması halinde devreye girecek bir alarm sistemi de yerleştirildi.





Araçların iç ve dış dizaynını yapan bir firmanın Genel Müdürü Elvan Zorlu, yaptığı açıklamada, cenazelerin uzun süre korunması için klimalı tabut üretmeye başladıklarını belirterek, ürünün yurt çapında büyük ilgi gördüğünü söyledi.



3 yıl önce vefat eden babasının cenazesinde yaşadıkları sorunlar nedeniyle klimalı tabut üretmeye karar verdiğini anlatan Zorlu, ''Babam Hacı Satılmış Zorlu, 3 yıl önce Ağustos ayında hayatını kaybetti. Yurt dışında yaşayan akrabalarımız ise cenaze törenine katılacaklarını bildirdiler. Biz de cenazeyi 2 gün sonra defnetme kararı aldık'' dedi.



Cenazeyi evde bekletmeye başladıklarını ve havanın sıcak olması nedeniyle cesedin bozulmaya başladığını anlatan Zorlu, ''Biz de bunun üzerine cenazeyi Çorum Devlet Hastanesi morguna koyduk. Cenazeyi morga koyup geri almak, beni psikolojik olarak çöküntüye uğrattı. Akrabalar geldikten sonra cenazeyi defnettik'' diye konuştu.



Firmanın ortağı olan kardeşleri Hüseyin ve Gazi Zorlu ile birlikte, aynı sorunu başkalarının yaşamaması için klimalı tabut üretmeye karar verdiklerini dile getiren Elvan Zorlu, kısa süre içinde projesini çizerek üretime başladıklarını bildirdi.



Küçük Sanayi Sitesindeki 3 bin metrekarelik kapalı alana sahip tesislerinde, 45 kişilik bir ekiple seri üretime geçtiklerini anlatan Zorlu, günde 10 adet klimalı tabut ürettiklerini vurguladı.



Tabutun içerisi istenen sıcaklığa ayarlanıyor



Klimalı tabutun normal tabutlardan 20 santim daha uzun olduğunu ifade eden Zorlu, şöyle devam etti:



''Bu fazlalığa klima motoru koyduk. Tabutun içerisini paslanmaması, çürümemesi ve hafif olması için alüminyum saç ile kapladık. 220 volt elektrikle çalışan sistem sayesinde tabutun içerisi eksi 4 dereceye kadar soğuyor. Tabutun dışarısında bulunan dijital gösterge ile içerisi istenilen sıcaklığa ayarlanabiliyor.



Mevta canlanırsa haber verecek



Yakınlarının cenazeyi görmek için tabutu açmamaları ve içindeki ısının değişmemesi için cenazenin baş kısmının geldiği bölümü cam yaptık. Konulan mevtanın tekrar canlanma ihtimaline karşılık, tabuta hareket sensörü yerleştirerek alarm bağladık. Eğer mevta tekrar canlanırsa alarm devreye girerek, yakınlarına haber verecek.''



Ağırlığı 13 kilogram olan tabutun içine güzel koku yayması için ek bir sistem yerleştirdiklerini aktaran Zorlu, ''İleri ki süreçte iyon pille çalışanını da gelen talepler doğrultusunda üreteceğiz. TSE belgesini ve Türk Patent Enstitüsü'nden ürünün patentini aldık'' diye konuştu.



Klimalı tabutun yurt çapında büyük ilgi olduğuna dikkati çeken Zorlu, tabutları 850 ile 2 bin 250 lira arasında satışa sunduklarını söyledi.



İlerleyen zamanda çocuklar modelini de yapacakları klimalı tabutu özellikle sıcak ülkelere ihraç etmeyi amaçladıklarını ifade eden Zorlu, ''Bu ürünü özellikle Fas, Cezayir, Libya, İran Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi sıcak ülkelere ihraç etmeyi düşünüyoruz. O ülkelerle çalışan Türk firmalarına böyle bir ürün ürettiğimizi ilettik. Zaten o bölgelerden araç dizaynıyla ilgili çalıştığımız müşterilerimiz var. O müşterilerimizden tabut konusunda da yararlanmayı düşünüyoruz'' diye konuştu.



