Klimalardan hastalık kapmayın

Yaz mevsimini karşılamaya hazırlanırken, ev ve iş yerlerindeki soğutma sistemlerinin bakımlarının yapılmasının, hayati önem taşıdığı bildirildi.



Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Levent Cem Mutlu, yaptığı açıklamada, yaz sezonunu karşılama hazırlıklarının yapıldığı günlerde, ev ve iş yerlerinde bulunan klimalardaki 'ölümcül bakteri' riskine dikkati çekti.



Hem yaz, hem de kış aylarında kullanılan klimaların bakımlarının düzenli olarak yapılması gerektiğini belirten Mutlu, klimaların soğutma sisteminin içinde biriken küf mantarları ile tozların ani ve kronik alerjik hastalıkları ortaya çıkarabildiğini söyledi.



Bakımı yapılmamış klimaların kullanıldığı ortamda bu bakterilere maruz kalanlarda, alerjik nezle, astım, ani veya sinsi alerjik zatürre gibi vakaların görülebildiğini ifade eden Mutlu, "bu, uygun olmayan havanın solunmasından kaynaklanan hastalıklar, karşımıza gribal enfeksiyon benzeri ateş, baş ve kas ağrıları ile halsizlik gibi yakınmalarla çıkabilir" dedi.



'Lejyoner hastalığı' olarak bilinen akciğer enfeksiyonunun da, bakımı yapılmayan klimalardan kaynaklandığını ifade eden Mutlu, "bakterinin neden olduğu bir tür akciğer iltihaplanması anlamına gelen Lejyoner, tedavi edilmediğinde 'ölümcül bir hastalık' olarak karşımıza çıkmaktadır" diye konuştu.



Klima ile soğutulan veya ısıtılan ortamlarda uzun süreli kalan kişilerin, hastalık yapan bakteri ve enfeksiyonlara yakalanma riskinin de yüksek olduğunu anlatan Mutlu, hastalığın, sıklıkla zatürre ile karıştırıldığı için kolay teşhis edilemediğini kaydetti.



Klimaların, sürekli ve düzenli olarak bakımlarının yapılması ve hava filtrelerinin değiştirilmesi gerektiğini aktaran Mutlu, sigara tiryakiliği ve alkol bağımlılığının da bu hastalığın tetikleyicisi olduğunu sözlerine ekledi.



(AA)

