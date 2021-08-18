Klimalarda yangın uyarısı: Uzun süre 16-18 derecede kullanmayın!

Klimalara bağlı yangınların artması nedeniyle uyarıda bulunan akademisyen Sevan Karabetoğlu, "Klimayı 4 saat 6 saat 16-18 derecelerde tutarsanız, kompresöre çok yüklenme olur" dedi.

Sıcak havayla birlikte klima kaynaklı yangınlarda da artış oldu. 2020 yılında İstanbul'da 80 klima kaynaklı yangınına müdahale edilirken, 2021 yılının ilk 6 ayında klimaya bağlı 111 yangın çıktı. Şişli İtfaiye İstasyonu Grup Amiri Yardımcısı Mehmet Ali Karaağaç, "Bu senenin ilk 6 ayında daha önceki yıllarda karşılaştığımız yangınların genel sayısına ulaştık. Buna sebep olan; elektrik tesisatlarının eski olması" diye konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sevan Karabetoğlu ise klimanın içindeki soğutucu gazların yanıcı olmadığını belirterek "Klimayı yakan ve patlamasına sebep olan şey aslında temel olarak elektrik tesisatının kontrol edilmemesi. Kompresörün fazla çalışması ve izolasyon malzemelerinin indirgenmesinden dolayı bir kaçak ve yanma söz konusu oluyor" dedi.

Karabetoğlu şu bilgileri verdi:

"Yanmanın ortaya çıkmasının sebebi, kompresörün aşırı çalışması. Bu da klimaların yanlış kullanımından kaynaklanıyor. Normal 'konfor koşulu' dediğimiz 21-22 derece ayarlanması gereken klimalar, yaz aylarında yüksek sıcaklık ve hava koşullarına bağlı olarak 16 derecelere azaltılıyor. Bu da yüksek akım çekiyor, elektrik tesisatına zarar veriyor, yangının çıkma sebebi de elektrik tesisatı ve klima içerisindeki plastik komponentlerin çok olması. Bu plastikler yanmayı kolaylaştırıyor. 16 derecede çalışan klima 30 dakika ile 1 saat içerisinde ortam sıcaklığına etki edecektir. Uzun süre 16 derecede durmak da ergonomik olarak da sağlıklı değil. Klimayı 4 saat 6 saat 16-18 derecelerde tutarsanız, kompresöre çok yüklenme olur hem de yüksek akım çekerek elektrik tesisatına zarar verirsiniz."

Şişli İtfaiye İstasyonu Grup Amir Yardımcısı Mehmet Ali Karaağaç "İstanbul İtfaiyesi olarak geçtiğimiz sene 2020 yılında 80 adet klima yangınına müdahale ettik, 2019'da sayı 103, 2021'in ilk 6 ayındaysa toplamda 111 klimadan kaynaklı yangına müdahale ettik. Bu senenin ilk 6 ayında daha önce karşılaştığımız yangınların genel sayısına ulaştık. Buna sebep olan; elektrik tesisatlarının eski olması. Eskiden müdahale ederken yanıcı olmayan gazlarla karşılaşacağımızı biliyorduk. Son bir yılda yetkililerden aldığımız bilgilere göre, yanıcı nitelikteki gazların da kullanılmaya başladığı haberlerini alıyoruz" diye konuştu. (DHA)