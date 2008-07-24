Klimalar hasta ediyor

Sıcak havanın artmasıyla birlikte kullanım sıklığı artan klimanın, dış kulak iltihabı, grip, nezle, zatürre gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabildiği belirtildi.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürsel Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel ısınmanın da etkisiyle hava sıcaklıklarınınmevsim normallerinin üstüne çıkmasına paralel olarak, evde, iş yerlerinde ve araçlarda sıkça kullanılan klimanın, kontrolsüz ve uzun süre kullanılmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini söyledi.Klimalardaki polen filtrelerinin, düzenli olarak değiştirilmemesine bağlı olarak, filtre üzerine çeşitli virüslerin yerleşebildiğini belirten Dursun, şunları kaydetti:"Çok şiddetli hastalık yapma özelliğine sahip olan virüsler, klima aracılığıyla üst solunum yoluyla mekan içindeki kişilere geçiyor ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Klimaya bağlı gelişebilecek üst solunum yolu enfeksiyonları, grip, nezle, soğuk algınlığı ile kendini gösteriyor, orta vadede sinüzit, bademcik iltihabı, dış kulak iltihabına, zatürre ve bronşite yol açabiliyor. Hatta, kimi zaman ölümcül zatürre ataklarına bile neden olabiliyor."Dursun, klimanın çalışması ile havadaki nem oranının azaldığını ve mekanda yoğunlaşan kuru havanın da burun içi dokularda ve boğazda tahrişe neden olduğunu, buna bağlı olarak kişide enfeksiyon görülme riskinin arttığını dile getirdi.Bu tür olumsuz etkilerin görülmemesi için olabildiğince doğal havalandırma yapılması gerektiğini vurgulayan Dursun, şunları söyledi:"Çok gerekmedikçe klima yerine mekandaki pencere ve kapıların açılarak ortamın havalandırılması daha uygundur. Klima kullanımı halinde ise ortamda klimanın doğrudan solunuma gelmesinin engellenmesi gerekmektedir. Klimanın, araç içinde, camlara ya da ayaklara, ev ya da iş yerlerinde de doğrudan yüze denk gelmeyecek, ortama gelecek şekilde ayarlanması, olası hastalıklara karşı koruyucu bir yöntem olacaktır. Klima, gün içerisinde mümkün olduğun az süre kullanılmalı ve ortamdaki nem miktarının artması için zaman zaman doğal havalandırma yapılmalı. Filtrelerde biriken virüslerin arındırılması için düzenli olarak, klimanın bakımının ve temizliğinin yapılmasına özen gösterilmeli."