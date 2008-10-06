Klima serinletiyor mu, ısıtıyor mu?

Alternatif enerjide yeni dönem

Teknolojik gelişmenin sağladığı imkanla evlerde ve iş yerlerinde kullanımı yaygınlaşan klimaların bina içini soğuturken, dış ünite motorlarının yaydığı ısının da hava sıcaklığının artmasına neden olduğu bildirildi.Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halime Paksoy, klimaların lüks olmaktan çıkarak ihtiyaç haline dönüştüğünü ve kullanımının hızla arttığını söyledi.Hava sıcaklığı ve nem oranıyla yaşamın olumsuz yönde etkilendiği Adana ve Mersin gibi kentlerde vatandaşların klimayı aralıksız olarak 24 saat kullandığı günlerin olduğunu belirten Prof. Dr. Paksoy, bu tarzdaki kullanımın yaz süresince devam ettiğini bildirdi.Prof. Dr. Paksoy, kullanılan klimaların motorlarının kentlerde ısı adacıkları oluşturduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Oluşan ısı adacıkları da dalga dalga yayılarak ısı ve nem oranının yüksek olduğu kentlerde dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşların yaşamını daha da çekilmez hale getiriyor. Tokyo'da yapılan bilimsel bir araştırmada dışarıdaki ısının 4-5 derece oranında artmasına neden olduğu belirlenen klimaların, küresel ısınmaya doğrudan katkısı olmasa da kentlerdeki yaşamı etkiliyor."Prof. Dr. Paksoy, klimaların dış ünitelerinin yaydığı ısının belirlenmesi için Tokyo'da olduğu gibi Türkiye'de de ölçüm yapılabileceğini belirtti.Bu ölçümün, bölgeler dikkate alınarak farklı kentlerde yapılabileceğini kaydeden Prof. Dr. Paksoy, "Bu etkiyi ortadan kaldırmak için daha verimli ısıtma ve soğutma yöntemlerine yönelmemiz gerekir. Bu yöntemin kullanılması halinde ısı artışının etkisi kendiliğinden yok olur" dedi.Bina içini soğutmanın en tasarruflu şekilde yapılabilmesi için odalardaki pencere ve kullanılan yalıtım malzemelerine dikkat edilmesi gerektiğini bildiren Prof. Dr. Paksoy, bu davranışın, dış ortamdaki hava sıcaklığının artmasının önlenmesi bakımından son derece önemli olduğunu söyledi.Prof. Dr. Halime Paksoy, yenilenebilir enerji kaynaklarının da kullanılması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:"Örneğin mevsimlik depolama yapılabilir. Yazın kullanmak üzere kış aylarının soğuğu depolanabilir. Ya da yaz aylarının sıcağı depolanarak kış aylarında kullanılabilir. Aynı zamanda su kuyularının derinliklerindeki soğuk su da kullanılarak sıcak yaz aylarında oda içinde nefes alınabilecek ortam yaratılabilir. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinin bir serasında bu sistem kullanılıyor. Mersin ve İstanbul'daki 2 alışveriş merkezinde de benzer uygulama buna en güzel örnek oluşturuyor."Prof. Dr. Paksoy, bina içindeki soğukluğu uzun süreli muhafaza etmek için pencerelere çift cam konulması ve odanın büyüklüğüne göre cihaz seçimine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.Resmi olmasa da 2000 yılında yapılan sayıma göre Türkiye'deki bina sayısının 16 milyon 236 bin olduğunun belirlendiğini ifade eden Prof. Dr. Paksoy, klimaların belirli aralıklarla çalışmasını sağlayan ayarların kullanılması gerektiğini kaydetti.