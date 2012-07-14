Klima serinletirken hasta edebiliyor!

İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Ayşe Çakmakçı, klima yoluyla bulaşan en önemli klima hastalığının “lejyoner hastalığı” olduğunu söyledi.

Dr. Ayşe Çakmakçı, klimaların doğru kullanılmadığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceklerini söyledi. Klima yoluyla bulaşan en önemli klima hastalığının lejyoner hastalığı olduğunu belirten Çakmakçı, “İlk defa 1976 yılında Pensilvanya Lejyonerleri’nin yaptığı bir toplantıda bulunan kişilerde görülmüş ve toplantı salonundaki havalandırma sisteminden kaynaklandığı tespit edilmiştir” dedi.

Bir bakterinin sebep olduğu hastalığın insandan insana bulaşmadığını aktaran Çakmakçı, şöyle devam etti: “Klimalı büyük otel, işyeri, havalandırma işlerinde çalışan kişiler ve sağlık personeli riskli gruplardır. Bakteriyi alan kişinin vücut direnci hastalığın oluşmasında önem taşır. Şeker hastaları, alkolikler, kemoterapi alanlar kronik böbrek ve akciğer hastalığı olanlar, ileri yaş ve çocuklarda oluşumu daha yüksek orandadır. En kolaylaştırıcı faktör sigara içimidir. Bu hastalarda kas ve eklem ağrıları, halsizlik, baş ağrısı, huzursuzluk, ateş ön plandadır. Kuru öksürük, kusma, ishal konsantrasyon bozukluğu ve daha ileride hayati öneme (hayiz) sonuçlar doğurabilir. Tedavisinde uygun antibiyotik ve destek tedavisi yapılır.”

'Alerjik rinit ve astıma yol açıyor'

İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Ayşe Çakmakçı, iyi temizlenmeyen klimalarda üreyebilen küf mantarlarının da alerjik rinit ve astıma yol açabileceğini belirterek, “Sinüzit, kulak iltihabı, yüz felci klimaların doğru kullanılmaması iyi temizlenmemesi gibi durumlarda ortaya çıkabilecek hastalıkladır. Bel fıtığı, romatizma, kas ağrıları olanlarda klima rüzgarının etkisiyle şikayetlerinde artma, kas spazmlarının şiddet ve sıklığında ağırlaşmalar görülür. İç ve diş ortam (klimalı ve diş ortam) arasındaki sıcaklık farkının 6 dereceyi geçmesi, özellikle kalp ve akciğer, şeker hastalarını olumsuz etkileyecektir” diye konuştu.

'Yılda iki kez temizlik yapılmalı'

Toplu yaşanan binalarda klima sistemlerini çalıştıran personelin konu hakkında eğitilmiş olması gerektiğini de hatırlatan Çakmakçı, şunları kaydetti: “Klima filtrelerinin 2 – 3 ayda temizlenmesi gerekir. (İlkbahar ve sonbahar aylarında 2 defa) Klima hava üfleme kanatlarının üzerimize doğrudan yönlendirilmemesi, klima rüzgarının doğrudan karşısında bulunmaktan kaçınılması gerekir. İnsan sağlığı için sıcaklığın 20c–25c ve nemin yüzde 45-60 olması idealdir. Bu değerleri sağlayabilmek için veya konforlu ortam için klimanın yazın 20–21 kışın 27-28c olarak ayarlanması uygundur. Terlemiş olarak klima hava akımına maruz kalınmaması gerekmektedir. Klima, araç içinde camlara ya da ayaklara ev ya da işyerlerinde doğrudan yüze gelmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Yattığımız odada klima çalıştırılmaması sağlık açısından daha uygundur.”