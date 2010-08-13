Klima satışları patladı

T24- İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği'nden (İSKİD) yapılan açıklamada, yüksek hava sıcaklıkları ve nem oranının klimaya olan talebi yükselttiği, uzun süren sıcaklar ve yüksek nem oranlarının ağustos ayında klima satışlarını artırdığı kaydedildi.

2010 yılının ilk 6 ayında 2009 ilk 6 ayına göre daha az satılan split klimalara olan talebin temmuz ayında arttığı ve ilk 6 ayda monte edilen klima sayısının 365 bine ulaştığı belirtilen açıklamada, bayilere sevk edilen klimaların ise 395 bin adet olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ağustos ayında ise talebin daha da arttığı ve ağustosun ilk 10 gününde temmuz ayının tamamı kadar satış gerçekleştiren firmaların mevcut olduğu, mevcut durumun sürmesi halinde ağustos sonunda 2009 yılı toplam satışına erişilmesinin beklendiği bildirildi.

Sene sonu itibarıyla yıllık artışın yüzde 15 olarak gerçekleşmesinin mümkün olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, 2008 ve öncesinde 1 milyon adedin üzerinde seyreden split klima satışlarının küresel ekonomik durgunluk ve havaların serin geçmesi nedeniyle 2009 yılında büyük oranda düştüğü hatırlatıldı.



8 milyon civarında split klima kullanımda

Türkiye'de halen 8 milyon civarında split klimanın kullanımda olduğuna işaret edilen açıklamada, iç pazarın yüzde 50 ila 60'ının yerli imal ürünlerden oluştuğu, iç pazarda satılan klima sayısının yüzde 90'ına varan sayıda klimanın da ihraç edildiği bildirildi.

Dünyada tüm iklimlendirme ve soğutma sektörü büyüklüğünün 70 milyar dolar olduğu, Türkiye'nin payının ise yüzde 3'lere vardığı belirtilen açıklamada dünyada Çin, ABD ve Japonya'nın en büyük pazarları oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, aşırı sıcakların etkisiyle klima kullanımı ve sanayi tüketimi ile ulaşılan 700 milyon kilovatsaatlik tüketimin Türkiye tarihindeki en büyük enerji kullanım rakamı olduğuna işaret edilerek, klimaların kullandığı enerjinin azaltılabildiği, bunun için öncelikle verimli klimanın kullanılması gerektiği, en verimli ile en verimsiz klima arasında yüzde 40'a varan enerji sarfiyatı farkı olabildiğinin altı çizildi.

Sadece 2010 yılında satılacak klimaların en verimli (A sınıfı) olması halinde önümüzdeki yıl içinde tasarruf edilecek miktarın 119 megavat olacağına işaret edilen açıklamada, bu değerin toplam kurulu gücü 134 megavat olan Keban Barajına hemen hemen eşit olduğu vurgulandı.



Sıcaklık, çalışanların verimliliğini yarı yarıya azaltıyor

Birçok ülkede verimli cihazların devlet tarafından teşvik edildiği vurgulanan açıklamaya göre, dikkat edilecek bir diğer husus da klimanın doğru kullanımı.

Soğutma işlemi sırasında düşürülen her bir derece sıcaklık ayarı, elektrik tüketiminde yaklaşık yüzde 10 oranında artışa sebep oluyor. Klimaların gereksiz düşük sıcaklıklara ayarlanmaması, kullanılmayan mekanların boşuna soğutulmaması, otomatik kontrol ile gereken yerlerin gerektiği kadar serinletilmesi de doğru kullanım kuralları arasında yer alıyor.

Doğru seçilen ve doğru kullanılan klimalar ile iç sıcaklık ve nem insana uygun değerlere getirilebilirken, havada bulunan kaba partiküllerin yanı sıra toz, polen, küf, kötü koku, mikroskobik parçalar gibi partiküller de temizlenebiliyor.

Klima kullanımı, özellikle yaşlılara, kalp, tansiyon, şeker ve astım rahatsızlığı olan insanlara tavsiye ediliyor. Klima üfleme yönü ayarlarının yakın mesafeden insan vücuduna doğrudan tesir etmeyecek şekilde yapılması ve yetkili servislere periyodik bakımların yaptırılması da alınması gereken önlemler arasında bulunuyor.

Açıklamada, yapılan araştırmalarda, 32 derece iç ortam sıcaklığında çalışan bir insanın performansının klimatize bir ortama göre yüzde 50 kadar azaldığı belirlendiğine işaret edildi.



En yüksek satış 9-10 Ağustos'ta

Bu arada Hepsiburada.com'dan alınan bilgiye göre, bu yıl soğutma ürünleri satışında 2009 yılı Ocak-Ağustos dönemine göre yüzde 50 civarında artış görüldü.

Marmara Bölgesinde İstanbul, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Ege ve Akdeniz Bölgesinde İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, İç Anadolu Bölgesinde Ankara, Eskişehir, Konya ve Karadeniz Bölgesinde Zonguldak, Samsun, Trabzon, Rize ile Sinop'un en fazla satış yapılan iller olurken, Karadeniz yazların ılık geçtiği bir bölge olmasına rağmen 2010 yılında Zonguldak, Samsun, Trabzon, Rize ve Sinop gibi illerde Ağustos ayında klima ve vantilatör siparişinde artış gözlendi.

Ürünlere bakıldığında, hava perdesi siparişlerinde yüzde 38,18, vantilatörlerde yüzde 53,54, klimalarda yüzde 31,89, nem ve ısı ölçerler ile portatif soğutucularda yüzde 100 oranında artış gözlenirken, 2010 yılında en yüksek satış adet olarak 9 ve 10 Ağustos'ta gerçekleşti.



En fazla klima ve vantilatör kelimeleri arandı

Sahibinden.com'dan alınan bilgiye göre de, klima, vantilator gibi soğutucu ürünlerin de yer aldığı ısıtma ve soğutma kategorisindeki ilan gösterimlerinde özellikle 24 Temmuz'dan itibaren büyük artış görüldü.

25-31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre ilan gösterimleri yüzde 85, 1–7 Ağustos haftası ise bir önceki haftaya göre ilan gösterimleri yüzde 100 artış gösterdi.

Sitede ısıtma ve soğutma ile ilgili yapılan aramalarda, Temmuz ayından itibaren önemli ölçüde artış yaşandı. 1–7 Ağustos haftası bir önceki haftaya göre ilan gösterimleri yüzde 75 arttı. Klima, ardından vantilatör en fazla aranan kelime oldu.