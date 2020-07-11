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Klima motoru yandı, ev kullanılamaz hale geldi

11 Temmuz 2020 20:00

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede klima motorunun arıza yapması nedeniyle çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Ev, kullanılamaz hale geldi. 

Yangın, öğle saatlerinde Meydana Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede çıktı. Klima motorunda meydana gelen arıza nedeniyle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evin tamamını sardı. Dumanı gören apartman sakinleri, panikle binadan çıkarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince başlatılan çalışmayla yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Ev, kullanılamaz hale geldi. 




 

 

 

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