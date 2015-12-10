'Klima kavgası' mahkemelik oldu



AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "Almanya'nın Mercedes Benz üreticisi Daimler şirketine yeterince baskı yapmaması" üzerine yargı yoluna gidilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

İhtilaf 3 yıl öncesine dayanıyor. AB Komisyonu, sera gazı yönetmeliğine uygun olarak yeni araçların klima soğutucularında belirli gazların kullanımının aşamalı olarak yasaklanmasını öngörüyor.

Tehlikeli mi iklime mi zararlı?

Mercedes Benz'in bazı modellerindeki klima soğutucularında esas alınan R134a (1,1,1,2-Tetrafloretan), yönetmeliğin yasakladığı gazlar arasında yer alıyor. R134a'nın iklim değişikliğini olumsuz etkileyen sera gazı efektine yol açtığı ileri sürülüyor.

AB, onun yerine R1234yf (2,3,3,3-Tetrafluorpropen) kullanılmasını öneriyor. Mercedes Benz üreticisi Daimler şirketi R1234yf gazının klima soğutucularında kullanılmasına "tehlikeli" olduğu gerekçesiyle uzun süre yanaşmamıştı.

Daimler geri adım attı

AB Komisyonu bunun üzerine "AB yönetmeliğine uygun üretilmeyen araçların satışına izin verdiği" gerekçesiyle Almanya hakkında Avrupa Adalet Divanı'nda dava açtı.

Daimler yönetimi ekim ayında geri adım atmış, 2017'den itibaren tüm araçlarına AB yönetmeliğine uygun gazların kullanıldığı klima soğutucularının takılacağını duyurmuştu.