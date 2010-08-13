Klima çalışan odanın sıcaklığı kaç olmalı?

T24 - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr. Barlas Aydoğan, aşırı sıcaklarla birlikte klima kullanım oranının arttığına dikkati çekerek, ''Bu konuda düşük ısı abartılmamalı. Klima çalışan odadaki ısı 23-24 derecenin altında olmamalı. Aksi takdirde ciddi sağlık sorunları yaşanabilir'' dedi.



Aydoğan, yaz aylarında dışarıdaki sıcak, bina içindeki klimalı ortamdan kaynaklanan ani ısı değişikliğinin vücudun dengesini bozarak felç riskini tetiklediğini ve enfeksiyona yol açtığını bildirdi.



Son günlerde artan hava sıcaklığı ile birlikte vatandaşların daha çok serinlik ihtiyacı hissetmeye başladığını vurgulayan Prof. Dr. Aydoğan, ancak, serinlerken özellikle bina içindeki ve bina dışındaki ısı farkının çok fazla olmamasına dikkat edilmesinde yarar olduğunu söyledi.



Barlas Aydoğan, klimanın vücutta ani ısı değişikliğine yol açtığını ifade ederek, ''Yaz aylarında dışarıdaki sıcak, bina içindeki klimalı ortamdan kaynaklanan ani ısı değişiklikleri ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Isı değişimi vücudun dengesini bozup tansiyonu etkileyebilir ve felçle sonuçlanacak rahatsızlık yaratabilir. Aşırı terli vücutla aniden normal seviyenin üzerindeki soğuk bir ortama girilmemeli. Öncelikle, vücut ani ısı değişikliğine adapte olmalı. Klima çalışan odadaki ısı kesinlikle 18 derece gibi alt sınıra düşürülmemeli, 23-24 derecenin altında olmamalı'' diye konuştu.





