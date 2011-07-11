Klima bomba gibi patladı

T24 - Antalya’da 68 yaşındaki Suzan Özkesici salonundaki klimanın patlaması sonrası kendini dışarı attı. Patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle üst katta mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı.



Olay, hava sıcaklığının 42 dereceyi gösterdiği öğle saatlerinde Muratpaşa İlçesi’nde meydana geldi. Meydankavağı Mahallesi 1551 Sokak’taki Alemdaroğlu Apartmanı’nın 2’nci katında kızı Gülten Kostakoğlu ile oturan Suzan Özkesici, kızını plaja gönderdikten sonra salona geçti ve klimayı açarak televizyon izlemeye başladı. Bir süre sonra klima alev aldı ve hemen ardından büyük gürültüyle patladı. Suzan Özkesici, patlamanın neden olduğu yangın sonrası kendisini zor da olsa dışarı atmayı başardı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye çağrıldı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti.



Bir ekip dairede çıkan yangını söndürürken, diğeri de kurtarma aracı ile üst kattaki dairelerde oturanları tahliye etti. Yangının yaşandığı dairenin üst katında oturan Ahmet Yılmaz, 8 aylık çocuğu Çağan ve 5 yaşındaki Efe’yi alarak balkona çıktı. Neslihan Yılmaz ise binanın altında yukarıda mahsur kalan çocuklarını ve eşinin kurtarılmasını izledi. İtfaiye ekiplerinin sepetle kurtardığı çocuklar annelerine teslim edildi.



Annesiyle birlikte kiracı olarak oturduğu evde yangın çıktığı haberini alan Gülten Kostakoğlu da büyük telaşla eve geldi. Kostakoğlu, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.





YILLIK BAKIM YAPILMALI



Yanan evi incelemek üzere görevlendirilen Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi’ne bağlı makine yüksek mühendisi Halil Barın, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Halil Barın, "Bu olay, nadir görülebilecek bir olay. İç ünite patlamış görünüyor. İç ünitenin patlaması bana biraz enteresan geldi. Çünkü sistemde herhangi bir gaz kaçağı var ise basınçtan dolayı ve yanlış bakır seçiminden dolayı patlama olur. Burada bir kez daha şunu görmüş oluyoruz; klimaların mutlaka yıllık bakımlarının yapılması gerekiyor" diye konuştu.





SICAKLIK FARKINA DİKKAT



Yıllık bakım yapılmayan klimalarda bu tür olayların görülebileceğine de dikkat çeken Halil Barın, şöyle konuştu:



"Servislerin de montajlarda gerekli özeni ve doğru malzemeyi mutlaka kullanmaları gerekiyor. Vatandaşlar da klima ayarlarını yaparken, ısıyı düşürecek etkenlerden kaçınmalı. İç mekanları çok fazla soğutmamaları lazım. Çünkü dışarısı çok sıcak, içerisi de çok soğuk olursa vücut bundan olumsuz etkilenecektir. Dolayısıyla içerideki ve dışarıdaki sıcaklık farkı yaklaşık olarak 10 derece civarında olmalı. Örneğin dışarısı 35 derece ise içerisi 25 derece olması gerekir. Ayrıca, klimalar evden çıkıldıktan sonra mutlaka kapatılmalı."