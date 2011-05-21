-KLIÇDAROĞLU'NUN GENEL BAŞKANLIKTA 1 YILI ANKARA (A.A) - 21.05.2011 - CHP'nin geçen yıl mayıs ayı sonlarında gerçekleştirilen ve ''tarihi'' olarak adlandırılan 33. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkanlığa seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, bu görevinde bir yılı geride bıraktı. Yaşanan kaset iddialarının ardından Deniz Baykal'ın istifasıyla boşalan Genel Başkanlık görevine, geçen yıl 22-23 Mayıs tarihlerinde yapılan olağan kurultayda seçilen Kılıçdaroğlu, başkanlıkta bir yılını doldurdu. 33. Olağan Kurultayda bin 189 oy alarak partinin yeni genel başkanı olan İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 7. Genel Başkanı oldu. Kurultaydaki konuşmasında ''Mustafa Kemal'in, İnönü'nün, Bülent Ecevit'in, Deniz Baykal'ın koltuğunda oturacağım. Bu koltuğun zorluğunu biliyorum. Bu koltuğa oturanlar halkı için çalıştı, kendisi için değil'' diyen Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla ilk buluşması ise anayasa değişikliği nedeniyle yapılan halk oylaması sırasında oldu. Halk oylaması nedeniyle 70 il ve yüzlerce ilçe gezen Kılıçdaroğlu, halk oylaması sonrası ise partideki tüzük tartışmaları ile karşı karşıya kaldı. Kasım ayı başlarında yaşanan tüzük değişikliği tartışmaları, yeni bir parti yönetimi ortaya çıkardı. Yeni Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) Gürsel Tekin, örgütlenme ve örgüt yönetimlerinden sorumlu oldu. Süheyl Batum ise Önder Sav'ın yerine genel sekreterliğe getirildi ve parti sözcülüğü görevini üstlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelişmelerle ilgili ''Partideki korku imparatorluğunu yıktık, bundan sonra Türkiye'deki korku imparatorluğunu yıkacağız'' dedi. Yapılan değişikliklerin ardından parti yönetimi ile parti meclisinin bazı üyeleri arasındaki farklı yaklaşımların ardından PM'nin yenilenmesi gündeme geldi. Bu gelişmeler karşısında CHP'de 18 Aralık 2010 tarihinde de 15. olağanüstü kurultay toplandı. 15. Olağanüstü Kurultay'da aralarında eski Genel Sekreter Önder Sav'ın da aralarında bulunduğu, eski PM'den 34 üye liste dışında kaldı. Kılıçdaroğlu, CHP'de 15. Olağanüstü Kurultay sonrası oluşan PM'ye göre, yeni MYK'yı da belirledi. Bihlun Tamaylıgil yeni Genel Sekreter olurken, Gürsel Tekin de teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcılığına getirildi. -GENEL BAŞKANLIKTA İLK GENEL SEÇİMLER- Genel Başkanlıkta bir halk oylaması ve tüzük kurultayı geçiren Kılıçdaroğlu, 12 Haziran da ise ilk Genel Seçimlerini geçirecek. Seçim mitinglerine Samsun'dan başlayan Kılıçdaroğlu, şu ana kadar 40 civarında ilde miting yaptı. Kent merkezlerinin yanı sıra çok sayıda ilçe ve beldeye de giden Kılıçdaroğlu'nun hedefi ise 81 ilin tamamında miting yapmak.