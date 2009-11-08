T24 LogoT24 Logo
Magazin

Klibini temizlikçisine çektirdi

Hülya Avşar, piyasaya çıkacak olan “Houte Couture” isimli albümünde yer alan “Sonsuza Dek” şarkısının klibini temizlikçisi Saniye’ye çektirdi.

08 Kasım 2009 02:00

Hülya Avşar, önümüzdeki hafta Seyhan Müzik etiketiyle piyasaya çıkacak olan “Houte Couture” isimli albümünde yer alan “Sonsuza Dek” şarkısının klibini temizlikçisi Saniye’ye mini el kamerasıyla çektirdi.

Video klip için tıklayınız

Avşar, sözü ve müziği Metin Özülkü’ye ait olan şarkısının klibini geçen yaz sonunda alıcı çıkmayınca Gold Film’e dizi çekimi için 10 bin euro’ya kiraya verdiği Büyükdere’deki evinden ayrılmadan önce çekti.

Avşar şimdilik sadece internet sitelerine verdiği klipte bir günlük yaşantısını kameraya çektirdi. Sıfır makyajla kamera karşısına geçen Avşar, sabah uyanıp dişlerini fırçalıyor, kızı Zehra ile şakalaşıyor. Evinin terasından muhteşem Boğaz manzarasını izleyip köpeğini seviyor. Avşar’ın sıfır maliyetle çektiği klibin finali ise ünlü fotoğrafçı Pelin Karamehmetoğlu’nun stüdyosunda geçiyor. Avşar albümünün kapak fotoğrafı için stüdyoda birbirinden çarpıcı pozlar veriyor.

Avşar, klip şarkısı “Sonsuza Dek”i aynı zamanda eski sevgilisine Sadettin Saran’a ithaf ettiğini açıklamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24