Klibini temizlikçisine çektirdi

Avşar, sözü ve müziği Metin Özülkü’ye ait olan şarkısının klibini geçen yaz sonunda alıcı çıkmayınca Gold Film’e dizi çekimi için 10 bin euro’ya kiraya verdiği Büyükdere’deki evinden ayrılmadan önce çekti.Avşar şimdilik sadece internet sitelerine verdiği klipte bir günlük yaşantısını kameraya çektirdi. Sıfır makyajla kamera karşısına geçen Avşar, sabah uyanıp dişlerini fırçalıyor, kızı Zehra ile şakalaşıyor. Evinin terasından muhteşem Boğaz manzarasını izleyip köpeğini seviyor. Avşar’ın sıfır maliyetle çektiği klibin finali ise ünlü fotoğrafçı Pelin Karamehmetoğlu’nun stüdyosunda geçiyor. Avşar albümünün kapak fotoğrafı için stüdyoda birbirinden çarpıcı pozlar veriyor.Avşar, klip şarkısı “Sonsuza Dek”i aynı zamanda eski sevgilisine Sadettin Saran’a ithaf ettiğini açıklamıştı.