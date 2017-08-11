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Yaşam

Klibinde siyah bir aktöre yer veren Norveçli şarkıcı ölüm tehditleri alıyor

Sophie Elise, "Çok fazla nefret var, hayatımda şimdiye kadar gördüğüm en acımasız şey" diye konuştu

11 Ağustos 2017 20:48

Sophie Elise adlı 22 yaşındaki Norveçli şarkıcı, şarkısına çektiği video klipte siyah bir aktör oynadığı için ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Elise, YouTube'da yayınlanan videonun altındaki ölüm tehditleri ve ırkçı cinsiyetçi yorumlar nedeniyle güvenliğinden endişe ettiğini belirtti. Aldığı tehditler nedeniyle evinden ayrılmaya korktuğunu da ifade eden genç kadın, "2017 yılında olmamıza rağmen çok da ileriye gidemediğimiz görülüyor" yorumunda bulundu. Youtube'daki All Your Friends adlı videoya yapılan yorumlar daha sonra silinmişti.

Independent'te yer alan habere göre; Elise, "6 yıl boyunca çok fazla nefret mesajı aldım. Fakat sahiden insanların klibimdeki adamın deri rengini önemseyebileceklerini düşünmemiştim. Çok fazla nefret var, hayatımda şimdiye kadar gördüğüm en acımasız şey" diye konuştu.

 

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